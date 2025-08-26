RRC SR Apprentice Recruitment 2025 : आरआरसी एसआर ने जारी की अपनी 3500 पदों पर अपरेंटिस पद जारी

RRC SR Apprentice Recruitment 2025 : अगर आपका भी सपना रेलवे में नौकरी करने का है तो ये खबर ख़ास आपके लिए क्यूंकि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी), दक्षिण रेलवे ने विभिन्न डिवीजनों और कार्यशालाओं के लिए अपरेंटिस अधिनियम 1961 के तहत एक्ट अपरेंटिस की नियुक्ति हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक आदि सहित विभिन्न ट्रेडों में कुल 3,518 रिक्तियों की घोषणा की गई है। इच्छुक उम्मीदवार दक्षिण रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू होकर 25 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी। उम्मीदवारों का चयन कक्षा 10वीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। यह भर्ती युवाओं को भारतीय रेलवे में शामिल होने और विभिन्न ट्रेडों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है।

RRC SR Apprentice भर्ती 2025 अवलोकन

भर्ती संगठन: रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण रेलवे

पद का नाम: अप्रेंटिस

कुल रिक्तियां: 3,518

अधिसूचना जारी होने की तिथि: 25 अगस्त 2025

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन

प्रशिक्षण स्थान: दक्षिण रेलवे मंडल और कार्यशालाएँ

आधिकारिक वेबसाइट: www.rrcmas.in

RRC SR Apprentice महत्वपूर्ण तिथियां

अधिसूचना जारी होने की तिथि 25 अगस्त 2025

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 25 अगस्त 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025

RRC SR Apprentice आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस ₹ 100/-

एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी / महिलाएं शून्य

RRC SR Apprentice रिक्तियां, योग्यता

अपरेंटिस 3,518 10वीं पास/आईटीआई पास/विज्ञान के साथ 12वीं

RRC SR Apprentice आयु सीमा

नए उम्मीदवार: 15-22 वर्ष

पूर्व आईटी/एमएलटी: 15-24

ऊपरी आयु में छूट: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष, दिव्यांगजनों के लिए 10 वर्ष।

RRC SR Apprentice भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

दस्तावेजों का सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

कैसे करें RRC SR Apprentice भर्ती 2025 के लिए आवेदन

उम्मीदवारों को 29 अगस्त 2025 से 28 सितंबर 2025 के बीच आधिकारिक आरआरसी दक्षिण रेलवे पोर्टल www.rrcmas.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदकों को पहले अपने वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ पंजीकरण करना होगा, फिर व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक विवरण भरना होगा। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और प्रमाणपत्रों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।

अंत में, आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) ऑनलाइन जमा करें और फॉर्म जमा करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन का एक प्रिंटआउट अवश्य रखें।

यह भी पढ़े:-BSSC Recruitment 2025 : बीएसएससी ने जारी की अपनी 3727 पदों पर भर्ती