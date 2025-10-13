RRC NER Sports Quota Recruitment 2025: RRC NER ने निकाली अपने स्पोर्ट्स कोटे की ग्रुप सी और डी की आधिकारिक सूचना

RRC NER Sports Quota Recruitment 2025 : अगर आप भी आते हो स्पोर्ट्स कोटे से तो आपके लिए ये खबर ख़ास है क्यूंकि रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी), उत्तर पूर्व रेलवे (एनईआर), गोरखपुर ने रोजगार सूचना संख्या एनईआर/आरआरसी/एसक्यू/2025-26, दिनांक 09 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत आरआरसी एनईआर स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025-26 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य भारतीय खिलाड़ियों को खुले विज्ञापन के माध्यम से ग्रुप ‘सी’ (स्तर-2/3/4/5) और ग्रुप ‘डी’ (स्तर-1) के 49 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2025 (सुबह 10:00 बजे) से शुरू होगी और 10 नवंबर 2025 (शाम 18:00 बजे) तक चलेगी। इस भर्ती का उद्देश्य प्रतिभाशाली एथलीटों को भारतीय रेलवे में शामिल होने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पूर्वोत्तर रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

RRC NER Sports Quota Recruitment 2025 अवलोकन

संगठन का नाम: रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी),पूर्वोत्तर रेलवे

पद का नाम: खेल कोटा (ग्रुप सी और डी)

विज्ञापन संख्या: एनईआर/आरआरसी/एसक्यू/2025-26

कुल रिक्तियां: 49 पद

कार्य स्थान: पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट: www.ner.indianrailways.gov.in

RRC NER Sports Quota Recruitment 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

अधिसूचना जारी होने की तिथि: 09 अक्टूबर 2025

आवेदन प्रारंभ तिथि: 11 अक्टूबर 2025 (सुबह 10:00 बजे)

आवेदन की अंतिम तिथि: 10 नवंबर 2025 (शाम 6:00 बजे)

RRC NER Sports Quota Recruitment 2025 आवेदन शुल्क

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पूर्व सैनिक/दिव्यांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- ₹250, मुकदमे में उपस्थित होने पर धन वापसी-₹250

अन्य सभी उम्मीदवार ₹500, मुकदमे में उपस्थित होने पर धन वापसी-₹400

RRC NER Sports Quota Recruitment 2025 रिक्तियां, योग्यता

एथलेटिक्स (पुरुष और महिला), 4, 10वीं/12वीं/डिग्री (स्तर के अनुसार)

कुश्ती (पुरुष और महिला), 4, 10वीं/12वीं/डिग्री

हैंडबॉल (पुरुष और महिला), 4, 10वीं/12वीं/डिग्री

कबड्डी (पुरुष और महिला), 5, 10वीं/12वीं/डिग्री

क्रिकेट (पुरुष), 3 ,10वीं/12वीं/डिग्री

वॉलीबॉल (पुरुष और महिला), 4, 10वीं/12वीं/डिग्री

हॉकी (पुरुष और महिला), 5 ,10वीं/12वीं/डिग्री

फुटबॉल (पुरुष), 5, 10वीं/12वीं/डिग्री

भारोत्तोलन (पुरुष और महिला), 4, 10वीं/12वीं/डिग्री

तैराकी/डाइविंग (पुरुष), 2, 10वीं/12वीं/डिग्री

बास्केटबॉल (पुरुष और महिला),5, 10वीं/12वीं/डिग्री

मुक्केबाजी (पुरुष और महिला), 4, 10वीं/12वीं/डिग्री

RRC NER Sports Quota Recruitment 2025 आयु सीमा

01 जनवरी 2026 को उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

अर्थात 02 जनवरी 2001 और 01 जनवरी 2008 (सहित) के बीच जन्मे उम्मीदवार पात्र हैं।

इस भर्ती के लिए आयु में कोई छूट लागू नहीं है।

RRC NER Sports Quota Recruitment 2025 चयन प्रक्रिया

चयन पूरी तरह से ट्रायल प्रदर्शन और खेल उपलब्धियों व शैक्षिक योग्यताओं के मूल्यांकन पर आधारित होगा।

खेल ट्रायल (खेल कौशल, शारीरिक फिटनेस, कोच का अवलोकन)

दस्तावेज़ सत्यापन और योग्यता तैयारी

कैसे करें RRC NER Sports Quota Recruitment 2025 के लिए आवेदन