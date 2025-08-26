RRC CR Apprentice Recruitment 2025: RRC CR ने निकली अपनी 2418 पदों पर अपरेंटिस भर्ती

RRC CR Apprentice Recruitment 2025: अगर आप भी करना चाहते हो रेलवे में अपरेंटिस तो ये खबर आपके लिए ख़ास हो सकती है क्यूंकि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, मध्य रेलवे (आरआरसी सीआर) ने वर्ष 2025 के लिए अपरेंटिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक्ट अपरेंटिस की नियुक्ति हेतु एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती मध्य रेलवे के अंतर्गत विभिन्न क्लस्टरों और इकाइयों में 2418 प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करती है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 अगस्त 2025 से 11 सितंबर 2025 तक आरआरसी सीआर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।’

उम्मीदवारों का चयन मैट्रिकुलेशन (न्यूनतम 50% कुल अंक) और संबंधित ट्रेड में आईटीआई के अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष की होगी और चयनित प्रशिक्षुओं को सरकारी नियमों के अनुसार मासिक वजीफा मिलेगा।

RRC CR Apprentice Recruitment 2025 अवलोकन

संगठन: रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, मध्य रेलवे

पद का नाम: एक्ट अप्रेंटिस

विज्ञापन संख्या: RRC/CR/AA/2025

कुल पद: 2418

प्रशिक्षण अवधि: 1 वर्ष

वजीफा: ₹ 7000 प्रति माह

ऑनलाइन आवेदन का तरीका

आधिकारिक वेबसाइट: www.rrccr.com

RRC CR Apprentice Recruitment 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 12 अगस्त 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 11 सितंबर 2025

RRC CR Apprentice Recruitment 2025 आवेदन शुल्क

अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग ₹ 100/-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिलाएं- शून्य

RRC CR Apprentice Recruitment 2025 रिक्तियां और योग्यता

अपरेंटिस 2418 10वीं पास (कुल 50%) + संबंधित ट्रेड में आईटीआई

RRC CR Apprentice Recruitment 2025 आयु सीमा

ओबीसी: +3 वर्ष की छूट

एससी/एसटी: +5 वर्ष की छूट

पीडब्ल्यूबीडी: +10 वर्ष की छूट

भूतपूर्व सैनिक: नियमानुसार अतिरिक्त छूट।

RRC CR Apprentice Recruitment 2025 चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

दस्तावेजों का सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

कैसे करें RRC CR Apprentice Recruitment 2025 के लिए आवेदन

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां तैयार रखें।

केवल एक क्लस्टर चुनें और उसमें इकाई वरीयता प्रदान करें।

आवेदन जमा करें और आवश्यक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन का प्रिंटआउट ले लें।

