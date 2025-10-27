NTPC Under Graduate Recruitment Notificatio Released Soon : अगर आपका भी सपना रेलवे विभाग में नौकरी पाने का है तो ये खबर ख़ास सिर्फ आपके लिए क्योंकि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने CEN नंबर 06/2025 और 07/2025 के ज़रिए RRB NTPC भर्ती 2025 के लिए इंडिकेटिव नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट दोनों लेवल के तहत अलग-अलग नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) पदों के लिए है।
योग्य उम्मीदवार स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट और अन्य कई पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अक्टूबर 2025 से और अंडरग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे।
RRB NTPC भर्ती 2025 का अवलोकन
- संगठन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB)
- विभाग रेल मंत्रालय, भारत सरकार
- विज्ञापन संख्या CEN नंबर 06/2025 और 07/2025
- पद का नाम NTPC ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट पद
- कुल रिक्तियां 8,850 (लगभग)
- नौकरी का प्रकार केंद्र सरकार (रेलवे) नौकरी
- आवेदन का तरीका ऑनलाइन
- नौकरी का स्थान पूरे भारत में
- आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in
RRB NTPC भर्ती 2025 आवेदन शुल्क
- सामान्य / ओबीसी / EWS ₹500/-
- SC / ST / भूतपूर्व सैनिक / PwBD / महिलाएँ ₹250/-
- भुगतान का तरीका-ऑनलाइन
RRB NTPC भर्ती 2025 रिक्ति विवरण
- 06/2025 ग्रेजुएट पद 5810 18-33 वर्ष
- 07/2025 अंडरग्रेजुएट पद 3050 18-30 वर्ष
RRB NTPC भर्ती 2025 आयु सीमा
- ग्रेजुएट पदों के लिए: 18 से 33 वर्ष
- अंडरग्रेजुएट पदों के लिए: 18 से 30 वर्ष
आयु में छूट
- OBC: 3 साल
- SC/ST: 5 साल
- PwBD: 10 साल (सरकारी नियमों के अनुसार)
RRB NTPC भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया
- कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT-I)
- कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT-II)
- टाइपिंग स्किल टेस्ट / एप्टीट्यूड टेस्ट (जैसा लागू हो)
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
- मेडिकल जांच
यह भी पढ़े:- CSR IIIM MTS Recruitment 2025 : CSR IIIM ने निकाली अपने MTS पदों की आधिकारिक सूचना,पूरी खबर विस्तार से पढ़े