RRB NTPC Undergraduate Level Post Notification Out : RRB NTPC ने जारी की अपनी Undergraduate level के पदों की आधिकारिक सूचना

RRB NTPC Undergraduate Level Post Notification Out : अगर आपका भी सपना रेलवे विभाग में नौकरी करने का है तो आपको बता दे की रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) इंटर लेवल पोस्ट की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती 3058 पदों के लिए है। RRB एप्लीकेशन फॉर्म 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 27 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। 01 जनवरी 2026 तक कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 30 साल होनी चाहिए। उम्मीदवारों को RRB NTPC इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी डिटेल्स देखनी चाहिए जो नीचे दी गई हैं। (विज्ञापन संख्या: CEN 07/2025)

RRB NTPC Undergraduate Level Recruitment 2025 की महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 28 अक्टूबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 27 नवंबर 2025

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 29 नवंबर 2025

सुधार तिथि: 30 नवंबर 2025 – 9 दिसंबर 2025

परीक्षा तिथि: जल्द ही सूचित की जाएगी

प्रवेश पत्र: परीक्षा से पहले

परिणाम तिथि: जल्द ही यहाँ अपडेट की जाएगी

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि करें।

आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए: ₹500/-

एससी/एसटी/ईबीसी के लिए: ₹250/-

सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए: ₹250/-

शुल्क वापसी: सामान्य/ओबीसी: ₹400/- वापस किए जाएँगे और अन्य उम्मीदवारों: ₹250/- चरण I परीक्षा में

उपस्थित होने के बाद बैंक खाते में वापस कर दिए जाएँगे।

भुगतान विधि (ऑनलाइन): आप निम्नलिखित तरीकों से भुगतान कर सकते हैं

डेबिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग

आईएमपीएस

कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट

आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 30 वर्ष

आरआरबी अपने नियमों के अनुसार एनटीपीसी इंटर स्तरीय पद के लिए आयु में छूट प्रदान करता है।

कुल पद: 3058



कैसे भरें RRB NTPC Undergraduate Level Recruitment ऑनलाइन फॉर्म 2025

इच्छुक उम्मीदवार जो रेलवे आरआरबी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 27 नवंबर 2025 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

सीधे आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण लिंक https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing का उपयोग करें।

वैकल्पिक रूप से, आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने के लिए रेलवे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

आवेदन अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 से पहले पूरा करना सुनिश्चित करें।

ध्यान दें – विद्यार्थियों से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ध्यान दें और उसके बाद ही अपना फॉर्म निर्धारित करें। (अंतिम तिथि, आयु सीमा और शिक्षा योग्यता)

