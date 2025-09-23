RRB NTPC Vaccancies Notification Out : RRB NTPC ने जारी की अपने नॉन टेक्निकल पदों की आधिकारिक सुचना

RRB NTPC Vaccancies Notification Out : अगर आपका भी सपना रेलवे विभाग में नौकरी करने का है तो आपको बता दे की RRB NTPC ने भारतीय रेलवे में विभिन्न ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट लेवल की नौकरियों के लिए नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) भर्ती 2025-26 की घोषणा की है। इस भर्ती का उद्देश्य अलग-अलग ज़ोन में हजारों रिक्त पदों को भरना है, जो रेलवे क्षेत्र में सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है। जॉब एप्लीकेशन ट्रैकिंग

NTPC के तहत स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट आदि पद शामिल हैं। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन सहित कई चरणों की प्रक्रिया से होगा।

RRB NTPC भर्ती 2025-26 का विवरण

संगठन: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

पद का नाम: एनटीपीसी (ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट पद)

रिक्तियां: 8875

नौकरी का स्थान: भारत भर में

वेतनमान: 7वें वेतन आयोग के अनुसार, पद के आधार पर

आधिकारिक वेबसाइट: www.rrbcdg.gov.in

RRB NTPC भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तिथियाँ

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 23 सितंबर 2025

आवेदन शुरू होने की तारीख अक्टूबर/नवंबर 2025

आवेदन करने की अंतिम तारीख नवंबर/दिसंबर 2025

RRB NTPC भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी / EWS Rs.500/-

SC / ST / PwD / महिला / पूर्व सैनिक ₹250/-

भुगतान का तरीका ऑनलाइन

RRB NTPC भर्ती 2025: रिक्तियां और योग्यता

स्तर-स्नातक स्तर, रिक्ति-5817,योग्यता-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री

स्तर-स्नातकपूर्व स्तर,रिक्ति-3058,योग्यता- मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट)

RRB NTPC भर्ती 2025 आयु सीमा

नॉन-ग्रेजुएट पद: 18 – 30 वर्ष

ग्रेजुएट पद: 18 – 33 वर्ष

SC, ST, OBC, PwD और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट।

RRB NTPC भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT-1)

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT-2)

स्किल टेस्ट / टाइपिंग टेस्ट / एप्टीट्यूड टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल जांच

कैसे करें RRB NTPC भर्ती 2025 के लिए आवेदन ?

पात्र उम्मीदवार आधिकारिक आरआरबी क्षेत्रीय वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदकों को पंजीकरण पूरा करना होगा, आवेदन पत्र भरना होगा, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा और आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।

एक उम्मीदवार केवल एक ही आवेदन कर सकता है। उम्मीदवारों को भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन का प्रिंटआउट रख लेना चाहिए।

यह भी पढ़े:- RRB NTPC UG Exam 2025 : आज ही देखे अपने RRB NTPC UG की सिटी स्लिप और परीक्षा केंद्र