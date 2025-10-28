RRB Junior Engineer (JE) Recruitment 2025 : RRB ने जारी की अपने जूनियर इंजीनियर के 2500 पदों की आधिकारिक सूचना

RRB Junior Engineer (JE) Recruitment 2025 : अगर आपका भी सपन रेलवे विभाग में नौकरी करने का है और इंतज़ार में बैठे थे RRB के तरफ से जारी होने वाले पदों के बारे में तो आपको बता दे की रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। RRB जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती 2025 में कुल 2569 वैकेंसी हैं। RRB जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन 04-10 अक्टूबर 2025 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी किया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। योग्य उम्मीदवार वेबसाइट rrbapply.gov.in से RRB जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती 2025 का अवलोकन

भर्ती संगठन- रेलवे भर्ती बोर्ड

पद का नाम- जूनियर इंजीनियर

विज्ञापन संख्या- 05/2025

रिक्तियां- 2569

नौकरी का स्थान पूरा भारत

श्रेणी- RRB जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती 2025

आधिकारिक वेबसाइट- rrbapply.gov.in

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती रिक्ति विवरण और योग्यता

जूनियर इंजीनियर,2569,संबंधित क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा।

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्र की सीमा 18-33 साल है।

उम्र की गणना के लिए ज़रूरी तारीख 1 जनवरी 2026 है।

उम्र में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा (टियर-I + टियर-II)

दस्तावेज़ सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

कैसे करें RRB जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती 2025 के लिए आवेदन

नीचे दिए गए नोटिफिकेशन PDF से अपनी क्वालिफिकेशन चेक करें

नीचे दिए गए “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें

ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें

ज़रूरी एप्लीकेशन फीस पे करें

एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लें

