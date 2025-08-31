RRB Section Controller Vaccancy Notification Out : RRB ने निकाली अपनी Advt. 04/2025 के अंतरगत सेक्शन कंट्रोलर की अधिसूचना

RRB Section Controller Vaccancy Notification Out : अगर आप भी करना चाहते हो रेलवे में नौकरी तो आपके लिए ये ख़ास अवसर है क्यूंकि रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित समय सीमा से पहले अपने आवेदन जमा करें।

कुल उपलब्ध पद: 368

आयु सीमा

पद के लिए आयु सीमा 01.01.2026 तक 20-33 वर्ष है

आयु में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।

आयु सीमा की गणना की तिथि अधिसूचना के अनुसार है।

योग्यता: स्नातक

आवेदन शुल्क

सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500/- रुपये, और एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 250/- रुपये। शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाना चाहिए।

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा।

दस्तावेज़ सत्यापन।

चिकित्सा परीक्षण।

कैसे करें आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना पढ़ें।

भर्ती फॉर्म से संबंधित दस्तावेज़, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र आदि, को ध्यान से स्कैन करें।

आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी कॉलमों का पूर्वावलोकन करें और ध्यानपूर्वक जाँच करें।

अंतिम रूप से जमा किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

RRB Section Controller Vacancy 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

आरंभ तिथि: -15-09-2025

अंतिम तिथि: 14-10-2025

यह भी पढ़े:- Jindal Stainless 3000 Vaccancies Recruitment 2025 : जिंदल स्टेनलेस ने अपनी 3000 पदों पर की भर्ती, आज ही करे आवेदन