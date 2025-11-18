RRB Group D Update : आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की नई तिथियां हुई जारी , 27 नवंबर से आयोजित होगी परीक्षाएं

RRB Group D Update(आज समाज) : रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा सीबीटी-1 की नई तिथियां जारी कर दी हैं। नवीनतम अपडेट के अनुसार, परीक्षा 27 नवंबर, 2025 से 16 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने बताया है कि उम्मीदवारों के परीक्षा शहर और परीक्षा तिथि से संबंधित पूरी जानकारी 19 नवंबर, 2025 तक जारी कर दी जाएगी।

इसके साथ ही, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा की अनुमति भी प्रदान की जाएगी। परीक्षार्थी अपनी परीक्षा तिथि से चार दिन पहले अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। गौरतलब है कि यह परीक्षा पहले 17 नवंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन भर्ती से संबंधित एक मामला अदालत में लंबित होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा लागू

परीक्षा के दौरान आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपना मूल आधार कार्ड या ई-सत्यापित आधार का प्रिंटआउट लाना होगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आधार सत्यापन पूरा नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे rrbapply.gov.in पर लॉग इन करें और परीक्षा केंद्र पर किसी भी समस्या से बचने के लिए अपनी पहचान की पुष्टि करें। वहीं, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय आधार सत्यापन पूरा कर लिया था, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि परीक्षा से पहले उनका आधार UIDAI सिस्टम में अनलॉक हो।

विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर होगी नियुक्तियाँ

ग्रुप डी भर्ती के तहत, रेलवे में विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर नियुक्तियाँ की जाएँगी, जिनमें सहायक (एस एंड टी), सहायक वर्कशॉप, सहायक ब्रिज, सहायक कैरिज एंड वैगन, सहायक लोको शेड (डीज़ल/इलेक्ट्रिकल), सहायक संचालन, सहायक पी. वे, सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप), सहायक टीआरडी, सहायक ट्रैक मशीन, पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर-IV शामिल हैं।

परीक्षा पैटर्न

इस परीक्षा के लिए सीबीटी की अवधि 90 मिनट होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएँगे। सामान्य विज्ञान और गणित से 25-25 प्रश्न, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति से 30 प्रश्न और सामान्य जागरूकता एवं समसामयिकी से 20 प्रश्न होंगे। गलत उत्तरों के लिए एक-तिहाई अंक काटे जाएँगे।

परीक्षा में सामान्यीकरण प्रक्रिया लागू होगी और कुल रिक्तियों के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 30 प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं।

