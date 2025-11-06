Royal Challengers Bangalore : जल्द बिकेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

आईपीएल 2026 सीजन से पहले पूरी होगी डील

Royal Challengers Bangalore (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय खेल जगत में सबसे बड़ी डील होने जा रही है। यह डील इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को लेकर होने जा रही है। एक महीने पहले चर्चा थी कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट आरसीबी को करीब 17 हजार करोड़ रुपए खरीद सकती है।

अब इसकी पुष्टि करते हुए आरसीबी की टीम को डियाजियो पीएलसी की भारतीय इकाई यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक लेटर लिखा है। कंपनी ने लेटर में बताया कि वे अपनी सहायक कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में किए गए निवेश की समीक्षा शुरू कर रही है। यह प्रक्रिया आरसीबी की पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए होगी और कंपनी को उम्मीद है कि समीक्षा 31 मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी।

2008 में विजय माल्या ने इतने में खरीदा था

आरसीबी को 2008 में विजय माल्या ने 111.6 मिलियन डॉलर में खरीदा था। उस समय के हिसाब से रुपए में ये रकम करीब 476 करोड़ रुपए थी। ये उस समय दूसरी सबसे महंगी आईपीएल टीम थी। 2014 में डियाजियो ने आरसीबी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी और 2016 तक माल्या के बाहर होने के बाद फउइ की पूरी मालकियत डियाजियो के पास आ गई। पहले आरसीबी के मालिक शराब कारोबारी विजय माल्या थे, लेकिन 2016 में जब माल्या मुश्किल में फंसे, तो डियाजियो ने उनकी शराब कंपनी के साथ-साथ आईपीएल टीम आरबीआई को भी खरीद लिया।

आईपीएल खिताब के बाद हुआ हादसा

4 जून को टीम की पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद हुए जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। यह घटना राजनीतिक मुद्दा बन गई थी। इस हादसे ेके बाद विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी ने भी निराशा और हताशा व्यक्त करते हुए कहा था कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि आईपीएल ट्रॉफी जीत का जश्न ऐसी दुखदायी घटना के साथ खत्म होगा।

ये भी पढ़ें : 1st Test IND vs SA : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान