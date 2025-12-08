Roopal Tyagi Wedding Photos : लाल जोड़े में दुल्हन बनीं रूपल त्यागी, लेकिन शादी की तस्वीरों से गायब दिखे पति

Roopal Tyagi Wedding Photos : टीवी एक्ट्रेस रूपल त्यागी, जो बिग बॉस 9 में अपनी अपीयरेंस और सपने सुहाने लड़कपन के में गुंजन के रोल के लिए जानी जाती हैं, ने ऑफिशियली शादी कर ली है। एक्ट्रेस ने 5 दिसंबर को नोमिश भारद्वाज से शादी की, और तब से सोशल मीडिया पर शादी की कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं।
हालांकि, जिस बात ने सबका ध्यान खींचा, वह यह थी कि रूपल की शादी की लगभग सभी तस्वीरों से दूल्हा गायब था। जहां रूपल अपनी दुल्हन की तस्वीरों में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, वहीं नोमिश उनके पर्सनल वेडिंग एल्बम से काफी हद तक गायब थे। फैंस को उनकी झलक सिर्फ दोस्तों द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में मिली।
एक प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी
रूपल ने अपनी शादी को बेहद प्राइवेट रखने का फैसला किया, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार के सदस्यों और कुछ दोस्तों को ही बुलाया गया। इस छोटी सी सेरेमनी से पता चलता है कि वह इस बड़े दिन को स्पॉटलाइट से दूर मनाना चाहती थीं।
8 दिसंबर को रिसेप्शन तय
नए शादीशुदा जोड़े 8 दिसंबर को एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट करेंगे, जिसमें कई सेलिब्रिटी और इंडस्ट्री के दोस्तों के आने की उम्मीद है।
रूपल ने अपनी माँ की खानदानी ज्वेलरी पहनी
अपनी शादी के लिए, रूपल त्यागी ने ट्रेडिशनल लाल लहंगा चुना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बजाय, उन्होंने अपनी माँ की खानदानी सोने की ज्वेलरी पहनी, जिसमें एक नेकलेस, इयररिंग्स, हाथफूल और कड़ा शामिल था। सोने के गहनों में लिपटी, एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थीं।
एक पर्सनल टच देते हुए, रूपल ने बताया कि उनके लहंगे की बेल्ट पर कपल के नाम थे — आधा उनका नाम और आधा उनके पति का — क्रिएटिव तरीके से #RooNom लिखा हुआ था।
रूपल, नोमिश से कैसे मिलीं
रूपल, नोमिश से दो साल पहले मुंबई में एक कॉमन दोस्त के ज़रिए मिलीं। नोमिश एनिमेशन इंडस्ट्री में कैमरे के पीछे काम करते हैं और अभी लॉस एंजिल्स में रहते हैं।
रूपल त्यागी के पिछले रिश्ते
नोमिश से शादी करने से पहले, रूपल के दो रिश्ते थे। पहले वह अपने को-एक्टर अंकित गेरा को डेट कर रही थीं, लेकिन यह रिश्ता तब बुरी तरह खत्म हो गया जब उन्हें पता चला कि अंकित उसी समय एक्ट्रेस अदा खान को भी डेट कर रहे थे।
2014 में ETimes को दिए एक इंटरव्यू में, रूपल ने बताया कि अंकित ने अदा से ब्रेकअप के बारे में उनसे झूठ बोला था। बाद में, दोनों एक्ट्रेस को एहसास हुआ कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। आखिरकार, रूपल ने अंकित का सामना किया और बार-बार धोखा देने के बाद उसे थप्पड़ भी मारा, जिससे रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया।
बाद में उन्होंने अखलाक खान को डेट किया, लेकिन 2013 में दोनों अलग हो गए। अपने पिछले दिल टूटने के बावजूद, रूपल त्यागी ने अब प्यार और साथ का एक नया चैप्टर शुरू किया है, और इसे सिंपल, पर्सनल और दिल से करने का फैसला किया है।