Aaj Samaaj (आज समाज) Rohtak News : दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद जहां प्रदेशभर में हाई अलर्ट है, वहीं सुरक्षा के मद्देनज़र रोहतक पुलिस नाकाबंदी कर वाहन व संदिग्ध वस्तुओ की गहनता से जांच की जा रही है। बीती रात को वाहनो की चैकिंग के दौरान शिवाजी कॉलोनी थाना एरिया में गाड़ी से 1 करोड रुपये कैश मिला। बता दें कि थाना टीम जलेबी चौक पूल के नीचे नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी।

जिला पुलिस हाई अलर्ट पर

इसी दौरान झज्जर की तरफ से आ रही कार को चेकिंग के लिए रुकवा गया। गाड़ी में पीछे बैठे दोनों युवकों के पास मिले एक/एक पिट्ठू बैग से 500/500 रुपये के नोट व 100/200 के नोट के बंडल मिले जो कुल 1 करोड़ रुपये जब्त हुए। कार में सवार चारों युवकों की पहचान की गई है। रोहतक पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भौरिया ने बताया कि दिल्ली में हुई घटना को मध्यनजर रखते हुए जिला पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिला पुलिस द्वारा अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की व संदिग्ध वस्तुओं की गहनता से जांच की जा रही थी।

अदालत के आदेश पर 1 करोड़ रुपये को रोहतक ट्रेजरी में जमा करवा गया

प्रभारी थाना शिवाजी कॉलोनी निरीक्षक राकेश सैनी के नेतृत्व में थाना टीम जलेबी चौक पुल के नीचे नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान झज्जर की तरफ से आ रही गाड़ी को चेकिंग के लिये रुकवा गया। गाडी में सवार चारों युवको की पहचान की गई। अदालत के आदेश पर 1 करोड़ रुपये को रोहतक ट्रेजरी में जमा करवा गया है। इस संदर्भ में इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

