Rohtak News : महंत बालक नाथ योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सैनी का बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय परिसर में किया स्वागत

Rohtak New(आज समाज नेटवर्क)रोहतक। विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने रोहतक पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का शुक्रवार को बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय स्थित हेलीपैड पर पहुंचने पर राजस्थान के तिजारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं मठाधीश महंत बालक नाथ योगी ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ स्वागत किया और उन्हें मठ की आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी दी। महंत बालक नाथ योगी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी स्वागत किया।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा मस्तनाथ मठ में महंत बालक नाथ योगी के साथ विचार विमर्श भी किया। उल्लेखनीय है कि आज रोहतक में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय व मठ की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा और संस्कार का संगम ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, मंत्री अरविंद शर्मा, सांसद रामचन्द्र जांगड़ा, प्रशासनिक अधिकारी व विश्वविद्यालय अधिकारी उपस्थित रहे।