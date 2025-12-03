Rohit Murder Case, (आज समाज), रोहतक : पहलवान रोहित की मर्डर केस को लेकर परिजनों में गहरा रोष व्याप्त है। परिजन आज हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिनभर भिवानी सदर थाना में डेरा डाले बैठे रहे। वहीं इस मामले की गंभीरता को देख आईजी रोहतक समरदीप थाने पहुंचे और परिजन से हत्यारों को गिरफ्तारी के लिए दो दिन का समय मांगा। पहले DSP भिवानी व DSP रोहतक ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब परिजन अपनी मांग पाए अड़े रहे तो फिर दोपहर बाद रोहतक IG समरदीप सिंह सदर थाना पहुँचे।

अभी कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ

IG ने डेढ़ घंटे तक पुलिस अधिकारियों से मीटिंग व परिजनों से मुलाकात की। देर शाम IG के आश्वासन के बाद परिजन वापस रोहतक के लिए निकले। IG समरदीप सिंह ने कहा कि भिवानी SP, DSP व SHO को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए गए है। अभी कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ है। वहीं परिजनों का कहना है कि IG हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटे का अल्टिमेटम दिया है। पुलिस ने 48 घंटे बाद आरोपी गिरफ्तार नहीं किए तो अपने गांव में रोड जाम करेंगे। परिजन ग्रामीण बोले कि पहले पिता की मौत व अब बेटे रोहित की हत्या के परिवार बिखर गया है।

रोहित किसी भी नशे या झगड़े का आदी नहीं था

मृतक के दादा धर्मपाल व चाचा कप्तान ने कहा कि रोहित नेशनल खिलाड़ी था। वो किसी भी नशे या झगड़े का आदी नहीं था। रोहित के पिता की सात साल पहले मौत हो चुकी है। उसे इसकी माँ ने कपड़े सिलाई कर पाला था। मृतक रोहित के साथी जतिन ने बताया कि 27-28 नवंबर की रात बारातियों को गाली देने से रोकने पर कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद 15-20 लड़कों ने पीछा कर घेर कर रोहित को लाठी-डंडों से खूब मारा। आरोपी बाराती रोहित को मरा समझ कर अपनी गाड़ी वहीं छोड़ कर फरार हो गए। आनन-फानन में रोहित को रोहतक पीजीआई रेफर किया। जहां उपचार के दौरान रोहित की 29 नवंबर को मौत हो गई थी।

