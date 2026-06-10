Rohtak Fire Incident: मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता

मौके से 3 लोगों के शव बरामद

Rohtak Fire Incident, हरीश भारद्वाज, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक सिटी के डी-पार्क स्थित व्यावसायिक परिसर में मंगलवार को करीब 10 दुकानों में लगी लगी भीषण आग की घटना पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गहरा दुख जताया है। हादसे के बाद मौके से 3 शव मिले हैं। मृतकों की पहचान सौरभ उर्फ रोहित (19), अमन (38) और कपिल (50) के रूप में हुई है। सौरभ होम टाउन शूज का मालिक था। अमन और कपिल रोहतक शूज शोरूम में काम करते थे।

घायलों के नि:शुल्क इलाज का निर्देश

सीएम के निर्देश पर उमुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले तीन लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तथा घायलों को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। उमुख्यमंत्री ने सभी घायलों के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज के निर्देश भी दिए हैं।

9 जिलों की दमकल गाड़ियों की मदद ली

आग की शुरूआत रोहतक शूज शोरूम से हुई थी। शोरूम में लगे एसी का कंप्रेसर फटने के बाद आग भड़की और देखते ही देखते आसपास की अन्य दुकानों तक फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए रोहतक सहित 9 जिलों की दमकल गाड़ियों की मदद ली गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग धीमी हुई तो एनडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों के अंदर 3 शव बरामद हुए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए पीजीआई भेजा गया। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे।

घटना की जांच के आदेश दिए गए

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आग लगने के कारणों के साथ-साथ दमकल वाहन के कथित विलंब से पहुंचने संबंधी आरोपों की भी जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को नुकसान का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

शुरूआत में फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ही मौके पर पहुंची थी

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद शुरूआत में फायर ब्रिगेड की केवल एक गाड़ी ही मौके पर पहुंची थी। एसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी तो जल्द पहुंच गए थे, लेकिन अतिरिक्त गाड़ियों को पहुंचने में समय लग गया। इसी देरी के कारण आग लगातार फैलती गई। बाद में 5 अन्य जिलों से करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक आग काफी नुकसान कर चुकी थी।

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