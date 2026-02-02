Rohit Shetty House Firing Case: रोहित शेट्टी के घर पर हमला करने वाले 5 संदिग्धों की पहचान

Rohit Shetty House Firing Case: फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के मुंबई वाले घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। लेटेस्ट अपडेट में, मुंबई पुलिस ने इस मामले में पांच संदिग्धों की पहचान करके उन्हें हिरासत में ले लिया है। 12 सदस्यों वाली एक स्पेशल पुलिस टीम की लंबी जांच के बाद आरोपियों को पुणे से हिरासत में लिया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तारियां बुधवार को दोपहर करीब 2:00 बजे की गईं, और अब संदिग्धों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे उनकी पहचान का पता चला है।

पुणे से हिरासत में लिए गए संदिग्ध

इस मामले में हिरासत में लिए गए लोग हैं:

अमन आनंद मारोटे (27) – मावले अली, करवे नगर, पुणे का रहने वाला

आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी (19) – गली नंबर 2, करवे नगर, पुणे का रहने वाला

समर्थ शिवशरण पोमाजी (18) – रायकर माला, गुलमोहर सोसाइटी, धायरी, पुणे का रहने वाला

स्वप्निल बंदू सकट (23) – आरो वीर्य कामारी, पुणे का रहने वाला

पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि फायरिंग की घटना में उनकी सही भूमिका का पता चल सके, जिसमें रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंड फायरिंग हुई थी।

वांटेड गैंगस्टर शुभम लोनकर ने जिम्मेदारी ली

एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर शुभम लोनकर ने ली है। लोनकर से जुड़ा एक धमकी भरा मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उसने और उसके गैंग ने फिल्ममेकर के घर पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल होने का दावा किया है।

धमकी भरे मैसेज में रोहित शेट्टी और बॉलीवुड को चेतावनी

यह मैसेज न सिर्फ रोहित शेट्टी को कुछ गतिविधियों में “दखलंदाजी” बंद करने की चेतावनी देता है, बल्कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी खुली धमकी देता है। पोस्ट में दावा किया गया है कि फिल्ममेकर को पहले भी कई चेतावनियां भेजी गई थीं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया – जिसके कारण यह हमला हुआ।

मैसेज में डरावनी बात यह कही गई है कि यह घटना “सिर्फ ट्रेलर” था, और चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो भविष्य में होने वाले हमले कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। धमकी में अन्य हाई-प्रोफाइल घटनाओं का भी जिक्र है और यह चेतावनी के साथ खत्म होता है कि आगे और हिंसा हो सकती है।

अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं

अभी तक, रोहित शेट्टी ने फायरिंग या धमकियों के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मुंबई पुलिस ने फिल्ममेकर के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और भरोसा दिलाया है कि इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच जारी है, और पूछताछ जारी रहने पर और भी खुलासे होने की उम्मीद है।

