Rohit Shetty Firing Case: घटना से पहले का CCTV वीडियो सामने आया

By
Mohit Saini
-
0
76
Rohit Shetty Firing Case: मुंबई में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। मुंबई पुलिस नए सामने आए CCTV फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें कथित तौर पर गोलीबारी में शामिल हमलावरों में से एक दिख रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो में एक नकाबपोश आदमी रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर के पास गोली चलने से कुछ देर पहले स्कूटर चलाते हुए दिख रहा है। विजुअल्स से पता चलता है कि हमला होने से कुछ देर पहले संदिग्ध बिल्डिंग के बाहर मौजूद था।

घटना वाली रात क्या हुआ

रविवार को आधी रात के कुछ देर बाद फायरिंग हुई, जब कथित तौर पर नौ मंजिला रिहायशी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं, जहां रोहित शेट्टी रहते हैं। एक गोली बिल्डिंग के अंदर मौजूद जिम का शीशा तोड़ गई।खुशकिस्मती से, इस घटना में किसी को चोट नहीं लगी।

फायरिंग के बाद तुरंत भारी पुलिस बल तैनात किया गया। क्राइम ब्रांच और जोनल पुलिस टीमों ने इलाके को घेर लिया और शूटिंग से पहले और बाद में हमलावरों की हरकतों का पता लगाने के लिए आस-पास की सड़कों के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए।

अब तक चार गिरफ्तार

PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, फायरिंग केस के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संभावित लिंक का पता चला है।

गिरफ्तार संदिग्ध उन पांच लोगों में शामिल थे जिन्हें शुरू में पुणे में हिरासत में लिया गया था और बाद में जांच तेज होने पर आगे की पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया।

जांच पूरी तेजी से जारी

पुलिस टीमें फोरेंसिक साइंस और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की मदद से अपनी जांच जारी रखे हुए हैं। घटना के सही सीक्वेंस का पता लगाने के लिए बिल्डिंग के चारों ओर कई एंगल से CCTV फुटेज की समीक्षा की जा रही है।

घटना के बाद से रोहित शेट्टी के घर के बाहर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें हत्या की कोशिश के आरोप भी शामिल हैं।

