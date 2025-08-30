Rohit Sharma Fitness Test : रोहित शर्मा का 13 सितंबर को होगा फिटनेस टेस्ट

By
Harpreet Singh
-
0
45
Rohit Sharma Fitness Test : रोहित शर्मा का 13 सिंतबर को होगा फिटनेस टेस्ट
Rohit Sharma Fitness Test : रोहित शर्मा का 13 सिंतबर को होगा फिटनेस टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारियों में जुटे हैं वनडे कप्तान रोहित शर्मा

Rohit Sharma Fitness Test  (आज समाज), खेल डेस्क : टी-20 और टेस्ट मैचों से सन्यास ले चुके भारतीय वनडे टीम के कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ज्ञात रहे कि भारतीय क्रिकेट टीम के दो धुरंधर बल्लेबाज और पूरी दुनिया में रो-को के नाम से मशहूर हो चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली टी-20 और टेस्ट से सन्यास ले चुके हैं। अब ये दोनों चैंपियन खिलाड़ी केवल एकदिवसीय क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ जहां विराट कोहली अपनी फिटनेस पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं वहीं रोहित शर्मा को अपनी फिटनेस साबित करनी होगी।

यो-यो टेस्ट के अलावा अन्य टेस्ट भी देने होंगे

टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा का 13 सितंबर को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर आॅफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के इस स्टार खिलाड़ी को यो-यो टेस्ट के अलावा ब्रोंको टेस्ट से भी देना होगा। वह दो-तीन दिन तक वहींं रहेंगे। इस दौरान रोहित नवंबर में आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए यहीं प्रैक्टिस करेंगे। 11 से 15 सितंबर तक सेंटर आॅफ एक्सीलेंस के ग्राउंड-1 पर दलीप ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इसलिए रोहित का फिटनेस टेस्ट सेंटर के एक अलग मैदान पर होगा।

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ मिल सकता है मौका

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ खेल सकते है रोहित-कोहली रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित और विराट कोहली आॅस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी के लिए आॅस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ वनडे सीरीज में खेल सकते हैं। इंडिया-ए और आॅस्ट्रेलिया-ए के बीच सितंबर-अक्टूबर में वनडे सीरीज खेली जाएगी। मुकाबले 30 सितंबर, 3 और 5 अक्टूबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं भारतीय सीनियर टीम अक्टूबर में आॅस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी। जहां 19 अक्टूबर को पर्थ में पहला वनडे खेला जाएगा।

38 साल के हो चुके हैं रोहित शर्मा

38 साल के रोहित मार्च से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच 9 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला। इसमें उन्होंने 83 गेंदों पर 76 रन बनाए और उन्हें प्लेयर आॅफ द मैच चुना गया। रोहित फिलहाल, अपने करीबी दोस्त और भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें : Asia Cup Cricket 2025 : एशिया कप की तैयारी के लिए बेंगलुरु पहुंचे शुभमन गिल

 