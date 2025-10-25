Rohit Sharma New Record : तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, पूर्व भारतीय कप्तान ने तीसरे वनडे मैच में लगाया अविजित शतक

Rohit Sharma New Record (आज समाज), खेल डेस्क : पिछले काफी समय से अंतरराष्टÑीय क्रिकेट से दूर रहे पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा शानदार रहा। तीन वनडे मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा ने शानदार खेल का परिचय देते हुए एक शतक व एक अर्द्धशतक जमाया। हालांकि सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा नाकाम साबित हुए।

दूसरे मैच से जबरदस्त वापसी करते हुए रोहित शर्मा ने शानदार अर्द्धशतक लगाते हुए 76 रन की पारी खेली वहीं तीसरे मैच में राहित शर्मा ने 125 गेंद में 121 रन की अविजित शानदार पारी खेली जिसमें तेरह चौके और तीन शानदार छक्के शामिल थे। जिससे टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को आसानी से 9 विकेट से शिकस्त दी।

रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ विशेष रिकॉर्ड

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया। रोहित ने 105 गेंदों पर अपने वनडे करियर का 33वां सैकड़ा पूरा किया। रोहित अपनी पारी के दम पर आॅस्ट्रेलिया में वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया में रोहित का छठा शतक

रोहित ने पहले वनडे करियर का 60वां अर्धशतक पूरा किया और फिर शानदार पारी जारी रखते हुए शतक लगाया। रोहित ने अपनी इस शतकीय पारी के दम पर कई उपलब्धियां हासिल कर ली है। रोहित आॅस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में कोहली और कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा। कोहली ने 32 पारियों में आॅस्ट्रेलिया में पांच शतक लगाए हैं, जबकि संगकारा ने आॅस्ट्रेलिया दौरे पर 49 पारियों में पांच शतक लगाए हैं। रोहित का आॅस्ट्रेलिया में 33 पारियों में यह छठा शतक है। आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित का यह नौवां शतक है और उन्होंने इस टीम के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है।

ये भी पढ़ें : India Tour of Australia : रो-को ने बचाई टीम इंडिया की लाज