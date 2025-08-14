Robert Vadra: रॉबर्ट वाड्रा ने पंचकूला में श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका

लंगर हाल में पहुंचकर लोगों को अपने हाथों से परोसा प्रसाद

Robert Vadra (आज समाज) पंचकूला: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने आज पंचकूला पहुंचे। यहां पर उन्होंने गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में माथा टेका। गुरुघर में माथा टेकने के बाद रॉबर्ट वाड्रा लंगर हाल पहुंचे। लंगर हाल में रॉबर्ट वाड्रा संगत को अपने हाथ प्रसाद परोसा।

गौरतलब है कि चार दिन पहले ही ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए अवैध रूप से कमाए है। उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने और इन्वेस्टमेंट में किया। साथ ही अपने ग्रुप की कंपनियों को लोन दिया और उनके कर्ज चुकाने में भी किया।

2018 में दर्ज हुआ था केस

मामला सितंबर 2008 का है, जो गुरुग्राम के शिकोहपुर (अब सेक्टर 83) लैंड डील से जुड़ा हुआ है। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के साथ हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ साल 2018 में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं।

चार्जशीट की जा चुकी पेश, 37.64 करोड़ रुपए की संपत्ति भी की गई अटैच

गुरुग्राम लैंड डील केस में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 17 जुलाई को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। यह चार्जशीट लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश की गई थी। वाड्रा के अलावा इस चार्जशीट में कई अन्य लोगों के साथ कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। उनकी 37.64 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की गई है।

अपराध से जुड़ी गतिविधियों से कमाया गया पैसा

वाड्रा को करीब 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए मिले। बाकी 53 करोड़ रुपए स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आए। एजेंसी के मुताबिक, यह सारा पैसा अपराध से जुड़ी गतिविधियों से कमाया गया था और इसे बाद में अलग-अलग इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया गया।

