Roadways bus hits bike : रोडवेज बस ने मारी टक्कर, बाइक सवार एक की मौत, दूसरा गंभीर

गुस्साए ग्रामीणों ने जींद-सफीदों मार्ग पर जाम लगाकर जताया रोष

बस अड्डे के पास स्पीड ब्रेकर बनवाने का आश्वासन देकर खुलवाया जाम

Jind News(आज समाज नेटवर्क) जींद। जींद-सफीदों मार्ग पर गांव बहादुरगढ़ बस अड्डे के निकट वीरवार को तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बस भी अनियंत्रित होकर गड्ढों में उतर गई। गनीमत यह रही कि किसी यात्री को चोट नही आई। घटना से खफा ग्रामीणों ने गांव के बस अड्डे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर जाम भी लगाया। घटना की सूचना पाकर सफीदों तहसीलदार तथा सदर थाना प्रभारी पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंच गए और ब्रेकर बनवाने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। गांव बहादुगढ़ निवासी रघुबीर सैनी (35) तथा गांव मुआना निवासी मीनू वीरवार को बाइक पर सवार होकर गांव से सफीदों की तरफ जा रहे थे।

गांव बहादुरगढ़ बस अड्डे के निकट जींद से सफीदों जा रही रोडवेज बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें रघुबीर सैनी की मौत हो गई। जबकि मीनू गंभीर रूप से घायल हो गया। रोडवेज बस अनियंत्रित होकर गड्ढों में उतर गई। जिसमें यात्री बाल-बाल बच गए। घटना को अंजाम देकर बस चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर सदर थाना सफीदों पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। परिजनों ने बताया कि मृतक रघुबीर तथा घायल मीनू गांव शीलाखेड़ी बस अड्डे पर ट्रैक्टर मिस्त्री की दुकान करते थे।

दोनों बाइक पर सवार होकर दुकान पर जा रहे थे कि गांव से निकलते ही हादसा हो गया। सदर थाना सफीदों पुलिस ने रोडवेज बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से गुस्साए लोगों ने जींद-सफीदों मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगाने की सूचना पाकर तहसीलदार राजेश गर्ग, सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द बस अड्डे पर स्पीड ब्रेकर बनवा दिया जाएगा। जिसके बाद ग्रामीण जाम खोलने को राजी हो गए। सदर थाना प्रभारी सफीदों राजेश कुमार ने रोडवेज बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बस अड्डे पर स्पीड ब्रेकर बनवाने का आश्वसन ग्रामीणों को दिया गया है। मांग के बारे में अधिकारियों अवगत करवा दिया गया है।

