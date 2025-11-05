Punjab Crime News : मामूली विवाद पर रोडवेज बस चालक की हत्या

आरोपी कार चालक ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार
Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में एक सनसनीखेज मामले में एक कार चालक ने लोहे की रॉड से हमला करके रोडवेज बस चालक की हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मामूली विवााद के बाद कार चालक ने गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया। लोगों ने घायल बस चालक को अस्पताल पहुंचाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
जालंधर से चंडीगढ़ जा रही थी बस
रोडवेज अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जिस बस के चालक की हत्या की गई है वह जालंधर से चंडीगढ़ जा रही थी। मृतक की पहचान जगजीत सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रास्ते में बस ड्राइवर और एक कार चालक के बीच किसी बात को लेकर नोंकझोंक हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि कार चालक ने गुस्से में कार से लोहे की रॉड निकाली और बस ड्राइवर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना के बाद राहगीरों ने घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर मनिंदर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के कारणों की गहराई से जांच शुरू कर दी है।
हथियारों सहित पांच बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे
पंजाब के फरीदकोट के कोटकपूरा थाना सिटी पुलिस ने लूटपाट की योजना बनाते हुए एक गिरोह के पांच सदस्यों को तेजधार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कोटकपूरा के देवीवाला रोड पर एक सुनसान जगह पर बैठकर वारदात की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृतसर साहिब निवासी सरबजीत सिंह, कोटकपूरा निवासी मनप्रीत सिंह, अमृतसर निवासी भूपिंदर सिंह उर्फ भिंदा, जगरांव निवासी रमेश कुमार उर्फ सोनू और कोटकपूरा निवासी सतनाम सिंह उर्फ सनी के रूप में हुई है।
पुलिस ने इनके कब्जे से एक कापा, एक लोहे की पाइप, एक लोहे का खंडा, एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी का डंडा बरामद किया है। एसएसपी डॉ. प्रज्ञा जैन के निर्देश पर कोटकपूरा के डीएसपी संजीव कुमार और एसएचओ चमकौर सिंह की निगरानी में एएसआई भूपिंदर सिंह की टीम को मोगा रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के दौरान सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया।
