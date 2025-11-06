Haryana Roadways Bus Crushes Girl Students: यमुनानगर में रोडवेज बस ने 6 छात्राओं को कुचला

प्रतापनगर बस स्टैंड पर आज सुबह हुआ हादसा

Haryana Roadways Bus Crushes Girl Students, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणा के यमुनानगर में आज सुबह एक बड़ा हादसा होने का समाचार प्राप्त हुआ है। यहां पर एक हरियाणा रोडवेज की बस ने 6 छात्राओं को कुचलन दिया। एक छात्रा का पेट पूरी तरह से कुचला गया। बाकियों के भी काफी चोटें आई हैं। घायल छात्राओं को यमुनानगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है।

घायल छात्राओं में गांव कुटीपुर की आरती, प्रताप नगर की अर्चिता, टिब्बी की रहने वाली मुस्कान, बहादुरपुर की निवासी संजना और प्रतापनगर की रहने वाली अंजलि व अमनदीप शामिल है। हादसा बस में सवार होने की जल्दबाजी में हुआ, जिस कारण कई स्टूडेंट्स नीचे गिर गईं और बस का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया।

पांवटा साहिब से दिल्ली जा रही थी बस

प्राप्त जानकारी अनुसार आज सुबह करीब 8 बजे प्रतापनगर बस स्टैंड पर काफी स्टूडेंट्स अपने स्कूल-कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। तभी पांवटा साहिब से दिल्ली जाने वाली बस पहुंची। बस अभी पूरी तरह रुकी नहीं थी। इसी बीच स्टूडेंट्स की भीड़ उसमें चढ़ने लगीं। बस ने जैसे ही टर्न लिया, अचानक धक्का लगा और छात्राएं नीचे गिर गई।

छात्रा आरती, अंजलि व अर्चिता को आई ज्यादा चोट

हादस में गांव कुटीपुर की आरती, प्रताप नगर की अर्चिता, टिब्बी की रहने वाली मुस्कान, बहादुरपुर की निवासी संजना और प्रतापनगर की रहने वाली अंजलि व अमनदीप घायल हो गई। सभी घायल छात्राओं को पहले प्रतापनगर की सीएचसी में लाया गया था, लेकिन गंभीर हालत के चलते उन्हें यमुनानगर रेफर करना पड़ा। हालांकि, ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट अस्पतालों में ले गए। घायलों में आरती, अंजलि व अर्चिता को ज्यादा चोटें आई हैं। आरती के पेट के ऊपर से पहिया गुजरा।

स्टूडेंट्स ने किया हंगामा

घटना के बाद कॉलेज स्टूडेंट्स ने बस अड्डे पर हंगामा शुरू कर दिया है। दूसरे स्टेशनों से आने वाली सभी बसों को यमुनानगर जाने से रोक दिया गया। प्रतापनगर थाने के एसएचओ नर सिंह और डायल-112 के सब इंस्पेक्टर कंवरपाल ने स्टूडेंट को समझाने का प्रयास किया। हादसे के बाद से स्टूडेंट्स ने बसों को प्रतापनगर बस स्टैंड पर रोक रखा है। पुलिस के समझाने पर स्टूडेंट्स व अभिभावकों ने बसों को आगे जाने दिया।

ड्राइवर अनिल व बस कंडक्टर कमल को थाने ले गई पुलिस

रोडवेज बस के ड्राइवर अनिल ने बताया कि बस में सवार होने की जल्दबाजी में स्टूडेंट बस की चपेट में आ गए। ड्राइवर अनिल व बस कंडक्टर कमल को पुलिस थाने में बैठाया गया है। एसएचओ नरसिंह ने बताया कि दोनों का मेडिकल कराया जाएगा।

