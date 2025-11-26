Road Safety Meeting : झाडिय़ों के कारण दुर्घटना घटती है तो संबंधित रोड एजेंसी होगी जिम्मेवार

सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन को लेकर एडीसी ने ली बैठक

सभी संबंधित विभाग निरंतर निरिक्षण करते रहें : एडीसी विवेक आर्य

Jind News, आज समाज, जींद। अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने लघु सचिवालय के सभागार में बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति तथा सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक एजेंडे में शामिल सभी बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि स्कूल बसों की नियमित जांच, सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि न हो, इसके लिए सभी विभाग पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करें।

उन्होंने सभी सड़क एजेंसियों को निर्देशित किया कि जिला की सभी सड़कों पर जहां आवश्यकता है, वहां रोड शोल्डर सही कराए जाए। जिन स्थानों पर पेड़ों की टहनियां सड़क पर अवरोध उत्पन्न करती हैं, वहां संबंधित विभाग तुरंत उनकी छंटाई करवाएं ताकि वर्टिकल क्लियरेंस बनी रहे। सड़क किनारों पर उगी झाडिय़ों को समय पर हटाया जाए। अगर झाडिय़ों के कारण कोई दुर्घटना घटती है तो संबंधित रोड एजेंसी जिम्मेदार मानी जाएगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान सख्ती से किए जाएं।

सड़कों की मरम्मत के निर्देश

उन्होंने सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि कोई भी यात्री वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी लेकर न चले और सड़क सुरक्षा नियमों की कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाए। जहां कहीं भी आवश्यकता हो, सड़कों पर पैचवर्क शीघ्रता से करवाया जाए तथा वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं रहने दी जाए। नालियां बना कर उनके उचित डिस्पोजल की व्यवस्था की जाए।

उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि सड़कों पर बने सभी गड्ढों को भराया जाए। सड़क मार्गों पर अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए तथा सड़कों पर मवेशियों के घूमने पर अंकुश लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क पर कहीं भी अनधिकृत पार्किंग नहीं होनी चाहिए।

बसों के लिए निर्धारित अलाइटिंग प्वायंट तय किए जाए

एडीसी ने कहा कि स्कूल व कॉलेज बसों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित अलाइटिंग पॉइंट तय किए जाएं ताकि विद्यार्थी सड़क पर किसी भी अन्य स्थान पर न उतरें। सभी संबंधित विभाग निरंतर निरिक्षण करते रहें और दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि आमजन को सुरक्षित यातायात सुविधा मिल सके।

आगामी सर्दी व धुंध के मौसम को देखते हुए एडीसी ने निर्देश दिए कि सभी सड़कों पर मार्किंग, साइन बोर्ड, सफेद पट्टी, रिफ्लेक्टर आदि सुव्यवस्थित ढंग से लगाए जाएं ताकि धुंध के समय वाहन चालकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस दौरान बैठक में आरटीए गिरीश कुमार, डीएमसी सुरेंद्र दून, डीडीपीओ संदीप भारद्वाज, ईओ रिषिकेश सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

