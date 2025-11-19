Road Safety Campaign : गलत लेन, ध्वनि प्रदूषण, लाल-नीली बत्ती का इस्तेमाल तथा नशा करके वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई

Road Safety Campaign गलत लेन, ध्वनि प्रदूषण, लाल-नीली बत्ती का इस्तेमाल तथा नशा करके वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई
  • पानीपत पुलिस ने 1 सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर किए गए 467 वाहनों के चालान

Road Safety Campaign, (आज समाज), पानीपत : अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) यातायात एवं हाईवे हरियाणा के आदेशानुसार, एसपी  भूपेंद्र सिंह आईपीएस के कुशल नेतृत्व में पानीपत जिला पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सड़क हादसों की रोकथाम के उद्देश्य से 10 नवंबर से 16 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया गया।

चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई

इस अभियान के तहत ट्रैफिक थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेश की अगुवाई में ट्रैफिक पुलिस द्वारा गलत लेन में वाहन, लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल व नशा करके वाहन चलाने वालों तथा प्रेशर हॉर्न व बुलेट बाइक से पटाखे बजाकर या अन्य तरीके से ध्वनि प्रदूषण करने वाले चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई।

नशे की हालत में वाहन न चलाने की सख्त हिदायत

अभियान के दौरान गलत लेन में वाहन चलाने के 429, ध्वनि प्रदूषण करने के 8, लाल नीली बत्ती इस्तेमाल के 7 तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 23 वाहन चालकों के चालान काटे गए। पुलिस ने इस दौरान सभी वाहन चालकों को भी यातायात नियमों की पालना करने, सुरक्षित गति से वाहन चलाने तथा नशे की हालत में वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी।

यातायात जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नियमों की जानकारी भी दी जाएगी

एसपी भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर ऐसे विशेष अभियान लगातार चलाए जाएंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ आमजन को यातायात जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नियमों की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सड़क पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

