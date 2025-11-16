Road Accident : अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, एक व्यक्ति की मौत

Rohit kalra
Jind News(आज समाज) जींद। जिला में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। संबंधित थाना पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव झांज कलां निवासी 54 वर्षीय सुखबीर शुगर मिल में सिक्योरटी गार्ड के पद पर कार्यरत था। रविवार सुबह वह बाइक पर सवार होकर गांव कंडेला से गुजर रहा था। उसी दौरान उसके बाइक को टै्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। जिसमें सुखबीर गंभीर रूप से घायल हो गया।

ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज

राहगीरों ने उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उधर, गांव बालू निवासी मनदीप कार्यवश गांव खटकड़ आया हुआ था। जब वह कार में सवार होकर अपने घर वापस लौट रहा था तो गांव घोघडिय़ा से बधाना रोड पर उसकी कार अनियंत्रित हो कर पेड़ से जा टकराई। जिसमें मनदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सांैप दिया।

