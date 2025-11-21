Road Accident : सडक़ दुघर्टना में दो लोगों की मौत पांच से ज्यादा घायल

Road Accident, आज समाज, होडल। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर होडल में एक गाड़ी चलाना सिखाने वाली गाड़ी चालक की बड़ी लापरवाही की वजह से हुई बड़ी दुर्घटना जिसमें एक महिला सहित टैंकर चालक की मौत हो गई व पांच लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों के साथ घायलों को ट्रोमा सेंटर व मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। इस घटना में गैस का बड़ा टैंकर हाइवे पर पलट गया जिसकी वजह से हाइवे पर दोनों तरफ लम्बा जाम लग गया।पुलिस ने मौके पर पहुंच कर रास्ता खुलवाकर आवागमन दुरुस्त किया।

गाडिय़ों के उड़ गए परखच्चे

आज सुबह वाहन चलाना सिखाने वाले वैगनआर कार अपने कस्टमर को गाड़ी सिखाते हुए अपनी कार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर ले गया। सीखने वाले से गाड़ी सडक़ पर बहक गई और पांच गाडियां आपस में भिड़ गए। दुर्घटना इतनी तेज गति से हुई कि गाडिय़ों के परखच्चे उड़ गए। जिसमें एक महिला सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें दुर्घटना में गैस टैंकर भी अनबैलेंस हो गया और वह डिवाइडर से टकराता हुआ पलट गया। टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

नेशनल हाईवे के दोनों तरफ से लगा लम्बा जाम

जैसे ही यह टैंकर पलटा तो इसके नीचे एक गाड़ी आ गई जिसकी वजह से गाड़ी में बैठी एक महिला की मौत हो गई । पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि जो गैस कंटेनर का चालक था उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि अभी एक महिला सहित दो की मौत की पुष्टि हुई है और 6 से 7 लोग गंभीर बताए गए हैं।

जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पलवल के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। दुर्घटना की वजह से नेशनल हाईवे के दोनों तरफ से लम्बा जाम लग गया और सूचना के बाद होडल थाना प्रभारी सोमपाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है।

