UP Road Accident : यूपी में सड़क हादसा, 5 की मौत, 9 घायल

रोडवेज बस और सवारियों से भरी वैन के बीच आमने-सामने की टक्कर के कारण हुआ हादसा, 6 की हालत गंभीर

UP Road Accident (आज समाज), लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज सुबह रोडवेज की बस और सवारियों से भरी वैन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी की मौके पर ही पांच लोगों ने दम तोड़ दिया जबकि हादसे में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है।

वही लखीमपुर खीरी थाना पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाने के साथ ही घायलों को स्थानीय अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टि में हादसा तेज गति व वाहन चालकों द्वारा वाहनों से नियंत्रण खो देने के चलते बताया जा रहा है।

सुबह करीब आठ बजे हुआ हादसा

रविवार को सुबह करीब आठ बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस लखीमपुर से लखनऊ जा रही थी। सवारियों से भरी वैन सीतापुर से लखीमपुर आ रही थी। इसमें 15 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ओयल मोड़ पर रोडवेज बस और वैन की आमने-सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसा होते ही चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर जुट गए। उधर, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

छह लोगों की हालत गंभीर

सूचना मिलते ही थाना पुलिस पहुंच गई। क्षतिग्रस्त वैन से घायलों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में एक दो साल का बच्चा भी शामिल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में गुड्डू उर्फ सुनील निवासी एलआरपी, सरफराज पुत्र सलमान अली निवासी पिपर झाला, रामशंकर पुत्र जगदीश बहदुरा मोतीपुर बहराइच, बुद्धराम उर्फ बुद्धू पुत्र भग्गू बरही पुरवा मोतीपुर बहराइच के रूप में हुई है जबकि एक मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

वहीं इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनमें बबली 35 वर्ष उर्फ निशा पत्नी सलमान, – सलमान (40 वर्ष), नाज (3 वर्ष) पुत्री सलमान, पुष्पा पुत्री लालाबाबू यादव सिरसिया पिपरा कोठी बिहार, दिलकुश पुत्री लालाबाबू, रामलाल पुत्र जगदीश व शारदा 32 पुत्र इतवारी ढखेरवा पोस्ट पढ़ुआ के रूप में हुई है। ये सभी मृतक और घायल वैन में सवार थे जबकि बस सवार किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है।

