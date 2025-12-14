Road Accident in Maham: हरियाणा के महम में मौत का मंज! धुंध के चलते हाईवे पर 35–40 वाहनों की भिड़ंत, कार सवार नहीं बचे

Road Accident in Maham: हरियाणा के महम इलाके में 152D हाईवे कट पर घने कोहरे के कारण सुबह-सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यह घटना तब शुरू हुई जब एक ट्रक एक कार से टकरा गया, जिससे कार में सवार लोगों की मौत हो गई। शुरुआती टक्कर के बाद, लगभग 35 से 40 गाड़ियां एक-दूसरे से टकरा गईं, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से यह हादसा हुआ। ट्रक-कार की टक्कर के बाद, मौके पर आ रही कई गाड़ियां समय पर रुक नहीं पाईं और एक-दूसरे से टकरा गईं, जिससे गाड़ियों का बड़ा ढेर लग गया।

सूचना मिलते ही, मेहम पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव और जांच अभियान शुरू किया। पुलिस टीमें फिलहाल क्षतिग्रस्त कार के अंदर फंसे शवों को निकालने का काम कर रही हैं।

बचाव अभियान जारी

हताहतों की सही संख्या की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। गंभीर नुकसान के कारण, बचाव दल शवों को निकालने के लिए कार के दरवाजों को काट रहे हैं। इस हादसे में कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया।

अधिकारियों ने यात्रियों से इस रास्ते से बचने और कोहरे की स्थिति में बहुत सावधानी से गाड़ी चलाने का आग्रह किया है। जांच जारी होने के कारण और जानकारी का इंतजार है।