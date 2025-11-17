Riya Sen: बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियाँ अपनी बोल्डनेस और ग्लैमरस छवि के लिए जानी जाती हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री ने कभी अपने आकर्षण, खूबसूरती और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया था।

प्रशंसक उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते थे। लेकिन एक MMS स्कैंडल के वायरल होने के बाद उनका करियर पूरी तरह से पलट गया – जिसने उनके पेशेवर जीवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया।

यह अभिनेत्री कौन थी?

हम बात कर रहे हैं रिया सेन की। फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उनके निजी MMS के लीक होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया और उनका करियर चौपट हो गया। कई फिल्मों में अभिनय करने के बावजूद, वह अपने अभिनय के लिए नहीं, बल्कि लीक हुए वीडियो के कारण सबसे ज़्यादा चर्चा में रहीं।

रिया सेन का शाही परिवार

रिया सेन न केवल एक फिल्मी परिवार से, बल्कि एक शाही खानदान से भी ताल्लुक रखती हैं, जिन्हें अक्सर “राजसी खानदान” कहा जाता है। उनका जन्म 24 जनवरी 1981 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था।

मुनमुन सेन की बेटी

उनकी माँ, मुनमुन सेन, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं और एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती थीं। रिया के पिता, भरत देव वर्मा, जयपुर की महारानी गायत्री देवी के भतीजे थे – जिससे रिया का सिनेमा और राजघराने, दोनों से गहरा नाता स्थापित हुआ।

उनका फ़िल्मी कनेक्शन

रिया की दादी, अपने समय की सबसे प्रसिद्ध सितारों में से एक, प्रतिष्ठित अभिनेत्री सुचित्रा सेन थीं। रिया ने मात्र 10 साल की उम्र में अभिनय की शुरुआत की और 1991 में आई फ़िल्म विषकन्या से अपने करियर की शुरुआत की।

एमएमएस स्कैंडल

टर्निंग पॉइंट 2005 में आया, जब रिया सेन एक बड़े विवाद में फंस गईं। उनका और उनके कथित बॉयफ्रेंड अश्मित पटेल का एक निजी एमएमएस ऑनलाइन वायरल हो गया। संदर्भ के लिए, अश्मित पटेल अभिनेत्री अमीषा पटेल के भाई हैं।

वायरल वीडियो और उसके बाद

जैसे ही एमएमएस लीक हुआ, रिया मीडिया की सुर्खियों में छा गईं। इस घटना ने उनके निजी जीवन और फ़िल्मी करियर, दोनों को गहराई से प्रभावित किया। बताया जा रहा है कि रिया ने लीक के लिए अश्मित पटेल को ज़िम्मेदार ठहराया। विवाद के तुरंत बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया।

करियर ठहर गया

इस कांड के बाद, रिया को मिलने वाले फ़िल्मी ऑफ़र्स की संख्या में भारी कमी आई। आखिरकार, उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली और मुख्यधारा के सिनेमा से गायब हो गईं। हालाँकि, वह अपने बोल्ड फोटोशूट और ग्लैमरस सोशल मीडिया उपस्थिति के कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं।