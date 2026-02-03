Riteish Genelia Love Story: फिल्म के सेट पर हुई थी रितेश और जेनेलिया की दोस्ती

आज शादी की 14वीं सालगिरह मना रहे दोनों

Riteish Genelia Love Story, (आज समाज), मुंबई: रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा बॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आए हैं। आज दोनों की शादी की 14वीं सालगिरह है। दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता है। उन्हें साथ देखने के बाद लोगों की सोच शादी और प्यार को लेकर और भी पक्की हो जाती है। दोनों की प्रेम कहानी हर किसी को काफी पसंद आती है।

रितेश और जेनेलिया दोनों ही कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे। इसके बाद 3 फरवरी 2012 में उन्होंने शादी की थी। उनकी शादी के फंक्शन मराठी और क्रिश्चियन दोनों रीति-रिवाजों से हुए थे, जिसकी झलक जेनेलिया द्वारा सालगिरह पर शेयर की तस्वीरों में मिली है। दोनों ही इनमें बहुत खुश नजर आ रहे हैं।

एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया

दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आती है। इनका रिश्ता शादी के पहले 10 साल चला था, लेकिन हैरानी की बात ये है कि दोनों ने ही एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। काफी समय पहले कपिल शर्मा के शो में रितेश और जेनेलिया ने इस बारे में बात की थी, जिसे सुनकर दर्शक हैरान रह गए थे।

फिल्म तुझे मेरी कसम के सेट पर हुई थी मुलाकात

जब कपिल ने उनसे पूछा कि आप दोनों में से पहले किसने प्रपोज किया तब जेनेलिया ने कहा था कि हमारी दोस्ती हुई, प्यार हुआ, लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। उन्होंने रितेश से पूछा कि क्यों रितेश प्रपोज किया था क्या? एक्टर ने जवाब दिया नहीं।

कभी नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। रितेश ने अपने रिश्ते की गहराई के बारे में बात करते हुए कहा था कि हमने एक दूसरे को समझा, प्यार में आए और फिर जब लगा शादी कर लेनी चाहिए तो वो भी कर ली। 2002 में फिल्म तुझे मेरी कसम के सेट पर रितेश और जेनेलिया की मुलाकात हुई थी। ये दोनों की डेब्यू फिल्म थी।

10 साल तक रिलेशन में रहे

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आए। करीब 10 साल तक रिलेशन में रहने के बाद साल 2012 में कपल ने शादी कर ली थी। अब रितेश और जेनेलिया के दो बेटे हैं, जिनका नाम रियान और राहिल है। सोशल मीडिया पर दोनों ही अपने बच्चों के साथ तस्वीर शेयर करते रहते हैं।

इन फिल्मों में किया साथ काम

रितेश देशमुख और जेनेलिया ने तुझे मेरी कसम, मस्ती, तेरे नाल लव हो गया, मिस्टर मम्मी और मराठी फिल्म वेड में एक साथ काम किया है। इन दोनों की एक प्रोडक्शन कंपनी है, जिसके तहत मराठी फिल्में बनाई जाती हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ नजर आते रहते हैं और परफेक्ट कपल्स गोल सेट करते हैं।