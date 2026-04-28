Petrol-Diesel Price : क्रूड की कीमतों में तेजी से पेट्रोल-डीजल पर दबाव

पेट्रोलियम कंपनियों पर प्रति लीटर 18-20 रुपए का नुकसान
Petrol-Diesel Price (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही लगातार बंद है। यही कारण है कि एशिया के अन्य देशों की तरह ही भारत में भी जरूरत से कम मात्रा में पेट्रोल-डीजल और गैस पहुंच रही है।
इसी बीच खाड़ी देशों पर हुए हमलों में तेल उत्पादन में भारी गिरावट आई है। यही कारण है कि क्रूड की कीमतें लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। क्रूड की तेज कीमतों का असर भारत की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों पर भी सीधे तौर पर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड सोमवार को 2.6 प्रतिशत चढ़कर 108.10 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि डब्लूटीआई क्रूड 96.70 डॉलर पर पहुंच गया है।
भारतीय कंपनियों पर इस तरह पड़ रहा असर
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का क्रूड बास्केट लगभग 110 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। 27 मार्च 2026 को एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती के बावजूद, तेल विपणन कंपनियों (डटउ२) को पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर 18 से 20 रुपये का भारी नुकसान (अंडर-रिकवरी) हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य लंबे समय तक बंद रहता है, तो सरकार को पेट्रोल-डीजल के खुदरा दामों में शुरूआती तौर पर 10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा करना पड़ सकता है। यह बढ़ोतरी तेल कंपनियों के नुकसान को कम करने और आम जनता पर पड़ने वाले महंगाई के बोझ के बीच संतुलन बनाने के लिए की जा सकती है।
इसलिए बढ़ सकती हैं कीमतें
रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें अगले 2-3 तिमाहियों तक 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी रहती हैं, तो कीमतों में बढ़ोतरी के और दौर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगले 3 से 6 महीनों में पेट्रोल-डीजल 18 से 20 रुपये तक महंगा हो सकता है। ईंधन की कीमतों में इस तेज वृद्धि से पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और महंगाई का दबाव काफी बढ़ जाएगा। इसका सीधा नकारात्मक असर आॅटो, एनबीएफसी, लॉजिस्टिक्स, मेटल और रिटेल सेक्टर की कंपनियों और उनके शेयरों पर पड़ सकता है। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म का यह भी मानना है कि यह ऊर्जा संकट अस्थायी है और खाड़ी क्षेत्र में लंबे समय तक तनाव रहने की संभावना कम है।
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