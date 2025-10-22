Rishabh Tandon Death: त्योहारी सीजन में छाया सन्नाटा: सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन उर्फ ‘फकीर’ का हार्ट अटैक से निधन 

Rishabh Tandon Death: त्योहारों के मौसम में मनोरंजन जगत में एक बार फिर शोक की लहर दौड़ गई है। गायक और अभिनेता ऋषभ टंडन, जिन्हें फ़कीर के नाम से जाना जाता था, का निधन हो गया है। हालाँकि उनकी मृत्यु का सही कारण अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था।

परिवार से मिलने गए थे दिल्ली

यह दिल दहला देने वाली खबर पपराज़ो विरल भयानी ने इंस्टाग्राम पर साझा की। उनके पोस्ट के अनुसार, ऋषभ अपने परिवार से मिलने दिल्ली गए थे जब यह दुखद घटना घटी। उनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि कलाकार का अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया।

मुंबई निवासी ऋषभ टंडन एक प्रतिभाशाली गायक, संगीतकार और अभिनेता थे, जो अपने शांत व्यक्तित्व और संगीत के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाने जाते थे। वह भगवान शिव के भक्त भी थे, जो उनके सोशल मीडिया बायो में साफ़ झलकता है, जिसमें लिखा था: “एक आस्तिक, शिव की ऊर्जाओं में लीन।”

पत्नी के साथ रहते थे मुंबई में

अपने करियर में, ऋषभ ने “फ़कीर – लिविंग लिमिटलेस” और “रश्ना: द रे ऑफ़ लाइट” सहित कई कलात्मक परियोजनाओं पर काम किया। संगीत और अभिनय के प्रति अपने जुनून के अलावा, उन्हें जानवरों के प्रति अपने स्नेह के लिए भी जाना जाता था। वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहते थे और अपने घर में बिल्लियों, कुत्तों और पक्षियों के साथ रहते थे।

उनके लोकप्रिय ट्रैक “इश्क फ़कीराना” ने उन्हें प्रशंसकों से अपार प्रशंसा और प्यार दिलाया, जिससे वे इंडी संगीत जगत में एक यादगार नाम बन गए। ऋषभ टंडन के आकस्मिक निधन से मनोरंजन जगत में एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति के असमय चले जाने का शोक है।