Rishabh Pant Returns : वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से कमबैक करेंगे ऋषभ पंत
Rishabh Pant Returns : वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से कमबैक करेंगे ऋषभ पंत

दो टेस्ट मैच की सीरीज दो अक्टूबर से होगी शुरू

Rishabh Pant Returns (आज समाज), खेल डेस्क : डब्ल्यूटीसी कार्यक्रम के अनुसार भारत अपनी पहले होम सीरीज खेलने जा रहा है। यह सीरीज भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैच की होगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मुकाबला दो अक्तूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा जबकि 10 अक्तूबर से खेले जाने वाले दूसरे मैच में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन आने वाले दो-तीन दिन में हो जाएगा। भारतीय टीम के कोच, कप्तान और चयनकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर यह है कि भारतीय बल्लेबाज और विकेट कीपर ऋषभ पंत इस सीरीज से वापसी करने को तैयार हैं।

पैर की चोट से उभर चुके हैं ऋषभ पंत

भारत के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पैर की चोट से उबर रहे हैं और अब उन्हें चलने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। पंत को इंग्लैंड दौरे पर चोट लगी थी और तब से वह मैदान से बाहर चल रहे हैं। पंत का चोट से उबरना भारतीय टीम के लिए सकारात्मक संकेत है क्योंकि टीम को एशिया कप के बाद अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और फिर आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है।

वोक्स की गेंद पर हुए थे चोटिल

जानकारों का कहना है कि अब पंत आराम से चल पा रहे हैं और वह जल्द ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर आॅफ एक्सीलेंस में रिहैब शुरू करेंगे। पंत को इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के शुरुआती दिन चोट लगी थी जब वह क्रिस वोक्स के खिलाफ रिवर्स स्वीप शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे। चोट लगने के बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे। हालांकि, इसके बावजूद वह बाद में बल्लेबाजी के लिए उतरे और उन्होंने अर्धशतक भी लगाया।
पंत की जगह जुरेल को मिला था मौका

पंत के चोटिल होने के कारण ध्रुव जुरेल को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पंत पांचवें टेस्ट से बाहर हो गए थे और जुरेल को उनकी जगह मौका मिला था। इससे पहले खबर आई थी कि पंत की नजरें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो अक्तूबर से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज से वापसी पर टिकी हुई है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच अहमदाबाद में होगा, जबकि दूसरा मैच दिल्ली में खेला जाएगा। अगर पंत फिट करार दिए गए तो दिल्ली टेस्ट में उन्हें जगह मिल सकती है।