Gold Price Update : सोने और चांदी की कीमतों में उछाल

Harpreet Singh
मंगलवार को सोना 600 रुपए प्रति दस ग्राम जबकि चांदी तीन हजार रुपए प्रति किलो तेज

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वैश्विक स्तर पर मजबूती व भारतीय घरेलु बाजार में डिमांड के चलते सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानि मंगलवार को भारतीय सर्राफा बाजार में तेजी का रुख देखा गया। इसी के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुएं सोमवार के स्तर से ऊपर बंद हुई और दिन का कारोबारी समय समाप्त होने और बाजार बंद होने के समय सोना अपने कल के स्तर से छह सौ रुपए ऊपर बंद हुआ जबकि चांदी की कीमत में एक ही दिन में तीन हजार रुपए की तेजी दर्ज की गई।

सोमवार को चांदी जहां पिछले सप्ताह के स्तर पर स्थिर थी वहीं मंगलवार को उसमें तीन हजार की तेजी के साथ एक लाख 18 हजार रुपए का स्तर छू लिया। वहीं सोना भी 600 रुपए बढ़कर एक लाख, 770 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.37 प्रतिशत बढ़कर 3,378.37 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं हाजिर चांदी 0.21 प्रतिशत गिरकर 38.48 डॉलर प्रति औंस पर आ गयी।

इन कारणों ने सोने में निवेश की मांग बढ़ाई

विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ को लेकर अनिश्चितता से समर्थन में एक और परत जुड़ रही है। 27 अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने के ट्रंप के कदम और रूस-यूक्रेन युद्ध में बढ़ते तनाव के कारण व्यापारियों में शांति वार्ता में किसी भी सार्थक प्रगति को लेकर संशय पैदा हो गया है। इस बीच, केंद्रीय बैंक, खासकर चीन और तुर्की, अपने स्वर्ण भंडार का निर्माण जारी रखे हुए हैं। इससे अतिरिक्त गति मिल रही है। मेहता ने कहा कि निवेशक ब्याज दर चक्र के लिए फेड के अगले कदमों का आकलन करने के लिए बेरोजगारी दावों और जीडीपी संशोधनों सहित प्रमुख अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

भारतीय शेयर बाजार औंधे मुंह गिरे

एक तरफ जहां मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुख रहा वहीं शेयर बाजार लंबा गोता लगा गया। मंगलवार, 26 अगस्त को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 849 अंक (1.04%) गिरकर 80,787 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 256 अंक (1.02%) की गिरावट रही, ये 24,712 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और केवल 5 में तेजी रही। सनफार्मा और टाटा स्टील समेत कुल 17 शेयरों में 1% से 3.2% तक की गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 37 में गिरावट और 13 में तेजी रही।

 