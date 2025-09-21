Rise and Fall: भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। हाल ही में, उन्होंने बताया कि वह भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एक खास इच्छा पूरी करना चाहती हैं।

रियलिटी शो में धनश्री वर्मा

धनश्री वर्मा इन दिनों अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो “राइज़ एंड फ़ॉल” में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें पवन सिंह समेत कई प्रतियोगी शामिल हैं। हालाँकि पवन सिंह अब शो से बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके जाने पर धनश्री की एक भावुक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

भावुक क्षण

पवन सिंह के शो से बाहर निकलते ही, धनश्री वर्मा ने साथी प्रतियोगियों न्यानदीप रक्षित, आकृति नेगी और अरबाज़ पटेल के सामने अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हुए कहा, “पवन जी, अब मेरी तारीफ़ कौन करेगा? आपकी इच्छा थी कि मैं एक दिन साड़ी पहनूँ, और मैं ज़रूर ऐसा करूँगी।”

पवन सिंह की गुज़ारिश

शो के दौरान, पवन सिंह धनश्री वर्मा के साथ फ़्लर्ट करते नज़र आए, जिसके कई वीडियो ऑनलाइन वायरल हुए। इतना ही नहीं, सिंह ने निर्माताओं से धनश्री के लिए एक ख़ास गुज़ारिश भी की। उन्होंने धनश्री से बिंदी लगाने को कहा और प्रोडक्शन टीम से उनके लिए लाल, पीले, मैरून और गुलाबी रंग की बिंदी और एक साड़ी का इंतज़ाम करने को भी कहा।

पवन सिंह शो से बाहर

अब जब पवन सिंह आधिकारिक तौर पर रियलिटी शो छोड़ चुके हैं, तो धनश्री कथित तौर पर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के बीच चर्चा और उत्साह बढ़ गया है।