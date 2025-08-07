Hisar News : हिसार की इंटरनेशनल रेसलर पूजा ढांडा की रिंग सेरेमनी आज, 13 नवंबर करेंगे शादी

By
Rajesh
-
0
62
Hisar News : हिसार की इंटरनेशनल रेसलर पूजा ढांडा की रिंग सेरेमनी आज, 13 नवंबर करेंगे शादी
Hisar News : हिसार की इंटरनेशनल रेसलर पूजा ढांडा की रिंग सेरेमनी आज, 13 नवंबर करेंगे शादी

हिसार के तोशाम रोड पर स्थित ताज पैलेस में बिजनेसमैन अभिषेक बूरा के साथ होगी सगाई
(आज समाज) हिसार: हरियाणा के हिसार की इंटरनेशनल रेसलर पूजा ढांडा जल्द ही शादी के बंधंन में बंधने वाली है। आज हिसार के तोशाम रोड पर स्थित ताज पैलेस में बिजनेसमैन अभिषेक बूरा के साथ पूजा की सगाई होगी।

इसी साल 13 नवंबर को दोनों की शादी होगी। इससे पहले 23 फरवरी को रोके की रस्म हुई थी। पूजा फिलहाल हिसार के सुंदर नगर में रह रही हैं और हिसार में बतौर सीनियर कुश्ती ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रही हैं। पूजा की यह अरेंज मैरिज है। उनके पिता अजमेर ढांडा ने रिश्ता तय किया है।

बच्चों को कुश्ती की ट्रेनिंग देती हैं पूजा

हिसार के महावीर स्टेडियम से पूजा ने कुश्ती की शुरूआत की थी। आज वह इस स्टेडियम में बच्चों को कुश्ती की ट्रेनिंग देती हैं। पिता अजमेर ढांडा पशुपालन विभाग से ड्राइवर रिटायर्ड हुए थे। पूजा की मां कमलेश ढांडा ग्रहणी हैं। पूजा मूलरूप से हिसार के गांव बुडाना की रहने वाली है। पूजा ने बबीता को हराकर ही पहली नेशनल चैंपियनशिप जीती थी। 2018 में हरियाणा सरकार ने पूजा ढांडा को कुश्ती कोच बनाया था।

कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गोल्ड मेडल

पूजा ने 2013 और 2017 में साउथ अफ्रीका में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। 2014 एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मिला। 2016 में इंजरी के कारण रियो ओलिंपिक मिस किया।

इंजरी को ठीक करने के लिए पसीना बहाना पड़ा। रिहैब के बाद भी पूजा ढांडा मैट पर जाकर वह सब करने के योग्य नहीं हुईं थी, जिनके लिए उन्हें जाना जाता था। पूजा को आमिर खान की फिल्म दंगल में बबीता फोगाट का रोल आॅफर हुआ था।

अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित हो चुकी पूजा

साल 2016 में पूजा की चोट को दोबारा देखा गया और इलाज किया गया। सर्जरी के बाद पूजा ढांडा का सफर आसान नहीं रहा। 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप से वह बाहर हो गई थीं। इसके बाद 2017 में ही पूजा ने इंजरी को पीछे छोड़ा और नेशनल चैंपियन बनीं। 2019 में भारत सरकार ने पूजा को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया।

ये भी पढ़ें : 15 अगस्त पर सीएम नायब सैनी रोहतक में फहराएंगे तिरंगा