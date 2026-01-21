Rimi Sen: कभी ‘हंगामा’ की जान थी, कभी ‘हेरा फेरी’ में छाईं… फिर कहां गुम हो गई ये हसीना?

Rimi Sen: फिल्म इंडस्ट्री ने कई ऐसी अभिनेत्रियों को देखा है जिन्होंने कभी अपनी एक्टिंग स्किल्स और आकर्षक लुक्स से दर्शकों के दिलों पर राज किया। जहाँ कुछ आज भी चमक रही हैं, वहीं कुछ ने चुपचाप लाइमलाइट से दूर होने का फैसला किया। आज हम एक ऐसी ही अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अक्षय खन्ना से लेकर सलमान खान तक के सितारों के साथ काम किया, कॉमेडी फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस दीं, और अपनी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाया।

जिस अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि रिमी सेन हैं — एक ऐसा नाम जिसने कभी बॉलीवुड की कॉमेडी जॉनर पर राज किया था। हंगामा में हंगामा मचाने से लेकर आइकॉनिक हेरा फेरी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने तक, रिमी सेन ने बड़े पर्दे से अचानक गायब होने से पहले एक सफल करियर का आनंद लिया।

एक शानदार शुरुआत

रिमी सेन कभी बॉलीवुड का एक जाना-पहचाना चेहरा थीं, खासकर 2000 के दशक की शुरुआत में। उन्होंने 2003 में कॉमेडी फिल्म हंगामा से एक्टिंग में डेब्यू किया। इस फिल्म में अक्षय खन्ना, परेश रावल और आफताब शिवदासानी मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और आज भी बॉलीवुड की कल्ट कॉमेडी क्लासिक्स में गिनी जाती है। रिमी की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, और यह फिल्म उनके करियर के लिए एक बड़ा ब्रेकथ्रू साबित हुई।

लगातार हिट फिल्मों से दिलों पर राज करना

View this post on Instagram A post shared by Rimi Sen (@subhamitra03)



हंगामा के बाद, रिमी सेन को अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर बागबान में एक रोल मिला। हालांकि उनका रोल छोटा था, लेकिन फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही और इंडस्ट्री में उनकी स्थिति को और मजबूत किया।

इसके बाद वह अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम के साथ धूम में नज़र आईं, जहाँ उनकी ग्लैमरस मौजूदगी ने एक बार फिर दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके बाद, रिमी सेन जल्दी ही कमर्शियल सिनेमा में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गईं।

View this post on Instagram A post shared by Rimi Sen (@subhamitra03)

उन्होंने गोलमाल, क्यों की, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी और धूम 2 सहित कई लोकप्रिय फिल्में दीं। उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें हल्की-फुल्की एंटरटेनर फिल्मों के लिए एकदम सही बना दिया।

लाइमलाइट से दूर होना

कई सफल फिल्में देने के बावजूद, रिमी सेन धीरे-धीरे बॉलीवुड से दूर होती गईं। उनकी आखिरी फिल्म, दे ताली, 2008 में रिलीज़ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। 2015 में, रिमी सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 9 में कंटेस्टेंट के तौर पर कुछ समय के लिए फिर से सुर्खियों में आईं। हालांकि, उन्हें शो के फॉर्मेट से दिक्कत हुई और वह अक्सर टास्क से बचती हुई दिखीं, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी शो से बाहर होना पड़ा।

आज, रिमी सेन फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, जहाँ वह रेगुलर अपनी पर्सनल लाइफ के अपडेट शेयर करती हैं और अपने फैंस से जुड़ती हैं।

कभी बॉलीवुड कॉमेडी की एक जानी-मानी चेहरा रहीं रिमी सेन का सफ़र इस बात की याद दिलाता है कि कैसे शोहरत कितनी जल्दी बदल सकती है – लेकिन उनकी यादगार परफॉर्मेंस आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा हैं।

