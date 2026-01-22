Rihanna की नई पोस्ट ने बढ़ाईं धड़कनें, 37 की उम्र में फिर से मां बनने का दिया हिंट

Rihanna : ग्लोबल पॉप सुपरस्टार और एक्ट्रेस रिहाना ने एक बार फिर इंटरनेट पर धूम मचा दी है। बारबाडोस में जन्मी यह आइकन, जो अपने संगीत और फैशन सेंस से दुनिया भर में लोगों के दिलों पर राज करती हैं, ने कथित तौर पर खुलासा किया है कि वह 37 साल की उम्र में अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। पहले से ही दो बेटों की प्राउड माँ, रिहाना की लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट ने दुनिया भर के फैंस के बीच नई एक्साइटमेंट जगा दी है।

HOMMEGIRLS वॉल्यूम 14 का कवर शेयर

View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

हाल ही में, रिहाना ने अपने इंस्टाग्राम पर HOMMEGIRLS वॉल्यूम 14 का कवर शेयर किया, जिसमें वह कॉन्फिडेंस के साथ अपना बेबी बंप दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। पोस्ट को कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, “HOMMEGIRLS वॉल्यूम 14, मेरा नया फैशन…”—और यह अटकलों को तेज़ करने के लिए काफी था। चूंकि HOMMEGIRLS एक लड़कियों की फैशन मैगज़ीन है, इसलिए फैंस ने जल्दी ही अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि सुपरस्टार इस बार एक बच्ची की उम्मीद कर रही होंगी।

कमेंट सेक्शन तुरंत प्यार और एक्साइटमेंट से भर गया। एक फैन ने लिखा, “हमें एक बच्ची मिल रही है, फेंटी!” जबकि कई अन्य लोगों ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए रिहाना को पहले से ही बधाई दी।

रिहाना और उनके पार्टनर, रैपर A$AP रॉकी ने कई मौकों पर बेटी होने की अपनी इच्छा खुलकर ज़ाहिर की है। इस चर्चा को और हवा देते हुए, लॉस एंजिल्स में हाल ही में एक फिल्म प्रीमियर के दौरान, रिहाना ने शेयर किया कि उनके बेटे—RZA (3) और Riot (2)—पहले से ही बड़े भाई बनने को लेकर बहुत खुश हैं। उन्होंने पहले भी माना है कि उन्होंने हमेशा एक बेटी होने का सपना देखा है।

हालांकि सिंगर ने अभी तक बच्चे के जेंडर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनकी लेटेस्ट पोस्ट ने निश्चित रूप से उत्सुकता बढ़ा दी है। एक बात साफ है—रिहाना के फैंस पहले से ही जश्न मना रहे हैं, और दुनिया उनकी ज़िंदगी के एक और खुशी भरे चैप्टर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है।

