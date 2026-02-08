Rhea Chakraborty: सुशांत केस के बाद टूट गई थीं रिया चक्रवर्ती

लंबे वक्त तक ट्रोलिंग, आरोपों और मीडिया ट्रायल का करना पड़ा था सामना

Rhea Chakraborty, (आज समाज), मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया तक खुद की कमाल की पहचान बनाई थी। हालांकि, साल 2020 में एक्टर की मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन, बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसके बाद शुरू हुआ विवाद न सिर्फ एक हाई-प्रोफाइल जांच बना, बल्कि इसने कई लोगों की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी पर भी बुरी तरह असर कर गया। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा निशाने पर रहीं रिया चक्रवर्ती, जिन्हें लंबे वक्त तक ट्रोलिंग, आरोपों और मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा।

1 महीने के लिए जाना पड़ा था जेल

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से रिया चक्रवर्ती को 1 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। इसके साथ ही उन्होंने कई मुश्किलों का सामना भी किया। लेकिन, अब सालों बाद रिया ने उस दौर को याद करते हुए खुलकर बात की है और बताया है कि उस समय उन्होंने इंसानों का सबसे बुरा चेहरा देखा था। इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि कैसे उस मुश्किल वक्त में उनके साथ देने वाले लोगों को भी कामों से हाथ धोना पड़ गया था।

काम तक गंवाना पड़ा

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस के दौरान सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनको सपोर्ट करने वाले लोगों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। रिया ने खास तौर पर अपनी करीबी दोस्त शिबानी डांडेकर का जिक्र किया और बताया कि उन्हें उनका साथ देने की वजह से काम तक गंवाना पड़ा। रिया ने बताया, उस समय हालात इतने सेंसटिव थे कि जो भी उनके साइड में बोलता, उसे इंडस्ट्री में शक की नजर से देखा जाने लगा था।

शिबानी का किया जिक्र

रिया ने कहा कि उस दौर में उन्हें एहसास हुआ कि मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहता है और कौन सिर्फ हालात देखकर दूरी बना लेता है। एक्ट्रेस ने बताया कि शिबानी उन चुनिंदा लोगों में से थीं, जो बिना डरे उनके साथ खड़ी रहीं। लेकिन, इसका असर शिबानी के करियर पर पड़ा और उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से हाथ धोना पड़ा। एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया पर जिस तरह का माहौल बनाया गया था, उसने उन्हें मानसिक तौर पर पूरी तरह तोड़ दिया था।

7 साल के बाद वापसी

लगातार आरोप, ट्रोलिंग और नेगेटिव कवरेज ने उनकी जिंदगी को एक डरावना अनुभव बना दिया। लेकिन, अब रिया इन सभी चीजों से बाहर आ चुकी हैं और लगभग 7 साल के बाद वो फिल्मों में वापसी कर रही हैं। पिछली बार साल 2019 में उन्होंने चेहरा की शूटिंग की थी और अब वो फैमिली बिजनेस में नजर आने वाली हैं। एक्टिंग में वापसी करने पर रिया ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो दोबारा कभी इस फील्ड में वापसी कर पाएंगी, लेकिन ये हो रहा है।

