Rhea Chakraborty: एग फ्रीजिंग करवाना चाहती है रिया चक्रवर्ती

पॉडकास्ट चैप्टर 2 के नए एपिसोड में पर्सनल लाइफ को लेकर किया खुलासा

Rhea Chakraborty, (आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर रिया चक्रवर्ती अब पॉडकास्ट चला रही हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं। एक्ट्रेस ने पॉडकास्ट चैप्टर 2 के नए एपिसोड में अपनी पर्सनल लाइफ, शादी और बच्चों को लेकर अपने विचार बताएं हैं। गेस्ट हुमा कुरैशी से बात करते समय उन्होंने कहा कि वो 33 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने के बारे में सोच रही हैं। इसके लिए एक्ट्रेस ने हाल ही में एक गायनेकोलॉजिस्ट से बातचीत भी की है।

अपने यूट्यूब चैनल पर हुमा कुरैशी के साथ बातचीत करते समय रिया चक्रवर्ती ने कहा, मैं 33 साल की हूं और हाल ही में मैं एग फ्रीजिंग के लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। मैं ऐसा करने के बारे में सोच रही हूं। एग फ्रिजिंग महिलाओं की फर्टिलिटी को फ्यूचर के लिए सेफ करने की एक प्रक्रिया है। आज के समय में कई महिलाएं इसे अपना रही हैं।

ब्रांड, बिजनेस पर ध्यान

अपने इस पॉडकास्ट में रिया ने कहा कि वो इस समय उम्र के ऐसे दौर में हैं, जहां बॉडी क्लॉक आपको बता रही है कि बच्चे पैदा करने की ये सही उम्र है। लेकिन मन कह रहा है कि आपका पहले से ही एक बच्चा है, आपका ब्रांड, बिजनेस और आपको इन बच्चों पर ध्यान देना है।

रिया ने एग फ्रीजिंग के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वो इस प्रक्रिया को किसी रोमांटिक नजरिए से नहीं देखती हैं। ये फिजिकल तौर पर मुश्किल हो सकती है, लेकिन उनका मानना है कि महिलाओं को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये विकल्प भी आज के समय में उपलब्ध है।

अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं

उन्होंने बताया कि वो अभी शादी करने या घर बसाने के लिए तैयार नहीं हैं और इस बात पर जोर दिया कि उनके प्रोफेशनल गोल्स अभी उनकी प्राथमिकता हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि उनकी कई दोस्तों ने 20 और 30 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाई थी और जब वो अपने विकल्पों पर विचार करती हैं, तो उन्हें मां बनने में देरी करने का विचार ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। उन्होंने कहा कि 25 की उम्र में लगता था कि परिवार शुरू करने के बारे में सोचने से पहले उन्हें अपने करियर में बहुत कुछ हासिल करना है।