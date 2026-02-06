Rhea Chakraborty: 7 साल बाद एक्टिंग में लौटीं रिया चक्रवर्ती, वीडियो में बयां किया दिल का हाल

Rhea Chakraborty: एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती सात साल के गैप के बाद आने वाली सीरीज़ फैमिली बिजनेस से स्क्रीन पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद, रिया ने एक दिल छू लेने वाला पोस्ट और वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक्टिंग में वापसी के अपने लंबे और मुश्किल सफर के बारे में बात की और दूसरा मौका मिलने के लिए आभार जताया।

रिया ने एक्टिंग में वापसी के बारे में बात की

View this post on Instagram A post shared by Rhea Chakraborty (@rhea_chakraborty)

रिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह तैयार होती दिख रही हैं। क्लिप में, उन्होंने एक्टिंग में वापसी के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने आखिरी बार 2019 में फिल्म चेहरे के लिए शूटिंग की थी। अपनी वापसी के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, “सात साल।

यह बहुत अजीब लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से एक्टिंग करूंगी। यह अविश्वसनीय लगता है, लगभग एक सपने जैसा। जब मैं 17 साल की थी, तो यह मेरा सपना था। फिर सब कुछ हुआ, और मुझे काम मिलना बंद हो गया। और अब, मैं वापस आ गई हूँ। मैं अब बहुत अलग हूँ। मेरा करियर अलग है। कई मायनों में, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कई मायनों में, यह पहले से कहीं ज़्यादा मायने रखता है।”

‘मैं आज भी वही लड़की हूँ, वही सपना लिए’

अपने पोस्ट के कैप्शन में, रिया ने लिखा कि उन्हें आखिरी बार सेट पर कदम रखे सात साल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह आज भी वही लड़की हैं जो 17 साल की उम्र में एक एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी। “मेरा एक हिस्सा आगे बढ़ गया, लेकिन मेरा एक हिस्सा वहीं रुक गया और इंतज़ार करता रहा। अब मैं फिर से यहाँ हूँ, अपना चैप्टर 2 शुरू कर रही हूँ,” उन्होंने लिखा।

सीरीज़ ‘फैमिली बिजनेस’ के बारे में

रिया चक्रवर्ती के अलावा, सीरीज़ फैमिली बिजनेस में विजय वर्मा, अनिल कपूर, ध्रुव सहगल, नेहा धूपिया, राइमा सेन, आकाश खुराना, अपारा मेहता, नंदीश संधू, अनंत नाग, रोहन विनोद मेहरा, टीना देसाई, कंवलजीत सिंह, मधु और इनायत सूद जैसे कई जाने-माने कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं।

सीरीज़ की रिलीज़ डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन रिया की वापसी ने पहले ही फैंस के बीच हलचल मचा दी है। इस इमोशनल वापसी के साथ, रिया चक्रवर्ती अपने करियर में एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार दिख रही हैं – जिसे कई लोग करीब से देखेंगे।