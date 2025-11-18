Rhea Chakraborty Kissing Scene: अगर तुम कर सकते हो… तो मैं भी!’ रिया का बोल्ड बदला बना सुर्खियों का तूफान

Rhea Chakraborty Kissing Scene: बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम हैं। हालाँकि उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया है, लेकिन वह अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत के बाद, रिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा,

यहाँ तक कि कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। हालाँकि, बाद में सीबीआई ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी। रिया और सुशांत एक रिश्ते में थे, लेकिन उससे पहले, उनके अतीत का एक दिलचस्प अध्याय अक्सर ध्यान खींचता है—जब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए एक फिल्म में किसिंग सीन किया था।

रिया चक्रवर्ती ने 2012 में अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की

रिया ने 2012 में तमिल फिल्म “तुनीगा तुनीगा” से दक्षिण भारतीय फिल्म जगत में अभिनय की शुरुआत की। बाद में वह 2013 में हिंदी फिल्म “मेरे डैड की मारुति” में दिखाई दीं।

13 सालों से ज़्यादा समय तक सीमित फ़िल्मों में काम किया

एक दशक से ज़्यादा समय से इंडस्ट्री में होने के बावजूद, रिया ने कुछ ही फ़िल्मों में काम किया है। उनकी आखिरी स्क्रीन उपस्थिति 2021 में आई फ़िल्म “चेहरे” में थी, जिसके बाद से वह फ़िल्मों से दूर हैं।

निजी जीवन हमेशा से सुर्खियों में

अपने करियर के अलावा, रिया का निजी जीवन भी काफ़ी चर्चा में रहा है। हालाँकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके रिश्ते के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने कभी अभिनेता आदित्य रॉय कपूर को डेट किया था।

रिया और आदित्य रॉय कपूर एक रिश्ते में थे

कथित तौर पर रिया और आदित्य ने लगभग दो साल तक डेट किया, और इस दौरान का एक दिलचस्प किस्सा अक्सर सामने आता रहता है।

शुरुआत में ऑन-स्क्रीन किस करने से किया इनकार

2014 की फ़िल्म “सोनाली केबल” में, रिया को अपने सह-अभिनेता अली फ़ज़ल के साथ एक किसिंग सीन शूट करना था। उन्होंने शुरुआत में इसे करने से इनकार कर दिया।

आदित्य से बदला लेने के लिए किया किसिंग सीन

बाद में, रिया को पता चला कि उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड आदित्य रॉय कपूर ने आशिकी 2 में श्रद्धा कपूर को किस किया था। गुस्से में और बदला लेने के लिए, वह सोनाली केबल में अली फज़ल के साथ किसिंग सीन करने के लिए तैयार हो गईं।

आदित्य के बाद, रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को डेट किया

आदित्य से ब्रेकअप के बाद, रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को डेट करना शुरू कर दिया। उनका रिश्ता शुरू में निजी था, लेकिन बाद में यह जगजाहिर हो गया। इस बीच, आदित्य रॉय कपूर का नाम पिछले कुछ सालों में कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है।

