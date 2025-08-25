Cleanliness Campaign : हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान के तहत रेवाड़ी बनेगा स्वच्छ मुहिम में भागीदार

आमजन की सहभागिता से 7 नवंबर तक चलेगा 11 सप्ताह का स्वच्छता अभियान

जिला रेवाड़ी में स्वच्छता की मुहिम में विद्यार्थी भी बनेंगे स्वच्छता दूत

11 सप्ताह में रेवाड़ी जिला में नजर आएगा विजिबल चेंज

डीसी अभिषेक मीणा ने ली अभियान के क्रियांवयन को लेकर बैठक

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। अब रेवाड़ी जिला में स्वच्छता की अलख हर पहलू से जगाई जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर जहां स्वच्छता प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा वहीं हर घर तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने में जिला रेवाड़ी के शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थीगण स्वच्छता दूत की भूमिका उत्साहपूर्वक निभाएंगे। डीसी अभिषेक मीणा ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों की अनुपालना करते हुए आगामी 7 नवंबर तक 11 सप्ताह में हरियाणा प्रदेश में चल रहे शहर स्वच्छता अभियान में रेवाड़ी की उल्लेखनीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन 11 सप्ताह में सकारात्मक विजिबल चेंज नजर आए, इस लक्ष्य के साथ सभी इस पुनीत अभियान में आहुति डालें।

मैं-मेरा परिवार घर के बाहर खुले में कचरा नहीं फैकूंगा का संदेश पहुंचेगा हर घर

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि किसी भी अभियान की सफलता में विद्यार्थियों की अहम भूमिका होती है, ऐसे में जिला रेवाड़ी के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा करकट सडक़ों पर न फैले इसके लिए जिला के निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के माध्यम से हर घर तक मैं-मेरा परिवार घर के बाहर खुले में कचरा नहीं फैकूंगा का संदेश पहुंचाते हुए अभिभावकों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी स्वच्छता दूत बनकर इस सार्थक मुहिम में अपनी उल्लेखनीय भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों के माध्यम से हर अभिभावक में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाई जाएगी। इससे विद्यार्थी जहां स्वयं कूड़ा करकट न फैलाने की सोच रखेंगे वहीं अभिभावक भी मुहि में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन प्रभावी रूप से करेंगे।

कूड़ा उठान प्रक्रिया होगी नियमित

डीसी ने शहरी निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्र रेवाड़ी, बावल व धारूहेड़ा में नियमित रूप से कूड़ा उठान प्रक्रिया अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा उठने से जहां सडक़ों पर कूडा करकट नहीं फैलेगा वहीं पूरे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बनी रहेगी। उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों केा सेक्टर क्षेत्र में नियमित सफाई करने के आदेश दिए तथा कहा कि व्यवस्थापूर्ण तरीके से कूड़ा उठान प्रक्रिया से कचरा सडक़ों पर नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र से कूड़ा उठे इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए जाएं। सेक्टर अथवा अन्य खाली प्लाटों में कचरा न डले इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए और लोगों को सचेत किया जाए। इस अभियान के तहत शहरी स्थानीय निकाय के भवनों, सडक़ों, अस्पतालों और अन्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई की जाएगी।

अभियान हर मोहल्ला, हर गली, हर मकान-स्वच्छ हरियाणा की पहचान थीम पर फोकस

डीसी मीणा ने बताया कि यह अभियान हर मोहल्ला, हर गली, हर मकान-स्वच्छ हरियाणा की पहचान थीम पर फोकस रहेगा। उन्होंने सभी विभागों को सक्रिय रूप से स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं तथा आमजन से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी का जिला प्रशासन की तरफ से आह्वान किया क्योंकि स्वच्छता के लक्ष्यों को पाने के लिए आमजन की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में स्वच्छता को लेकर जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अभियान के तहत सरकारी व निजी कार्यालयों की सफाई, भवनों की पुताई, धार्मिक व पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, सडक़ों व नालों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और साइन बोर्ड दुरुस्ती जैसे कार्य किए जाएंगे।

इसके साथ ही जन भागीदारी और जागरूकता पर विशेष जोर रहेगा। स्कूल, आरडब्ल्यूए, एनजीओ और बाजार संघों की भागीदारी से जागरूकता रैलियों के माध्यम से नो प्लास्टिक यूज कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। अभियान में हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण, पार्कों का रखरखाव जैसी पहल की जाएगी। इसके अतिरिक्त तालाबों, नहरों और नालों की सफाई, ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन तथा विरासत में मिले कचरा स्थलों की बायो-रिमेडिएशन बनाने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।

शनिवार, 30 अगस्त को मनेगा श्रमदान दिवस

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि इस स्वच्छता मुहिम में हर वर्ग की उल्लेखनीय भागीदारी रहेगी। ऐसे में सरकारी कार्यालयों व उनके परिसर में जिला के सभी विभागाध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शनिवार, 30 अगस्त को श्रमदान दिवस के रूप में मनाते हुए स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी परिसर को साफ रखना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है जिसमें सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है।

इस अवसर पर एसपी हेमेंद्र मीणा, एडीसी राहुल मोदी, एसडीएम रेवाड़ी सुरेश कुमार, एसडीएम बावल मनोज कुमार, डीएमसी ब्रह्मïप्रकाश, सीटीएम जितेंद्र कुमार, डीडीपीओ नरेंद्र सारवान, ईओ नगर परिषद सुशील कुमार, एक्सईएन नगर परिषद अंकित वशिष्ठï, एक्सईएन जन स्वास्थ्य वी.पी.चौहान, एक्सईएन पंचायत नरेंद्र गुलिया सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।