Operation Trackdown : ऑपरेशन ट्रेकडाउन के तहत रेवाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

सीआईए धारूहेड़ा ने अपहरण एवं लूट के 5 हजार रूपये के इनामी वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। पुलिस महानिदेशक हरियाणा ओपी सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रेकडाउन के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक रेवाडी हेमेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए सीआईए धारूहेड़ा इंचार्ज निरीक्षक योगेश हुड्डा की टीम ने अपहरण एवं लूट मामले में 5 हजार रुपये के ईनामी वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल है। आरोपी पहचान राजस्थान के जिला कोटपुतली बहरोड़ के गांव गंडाला निवासी कर्मवीर उर्फ मोनू के रूप में हुई है।

जांचकर्ता ने बताया कि गांव मुरादपुरी निवासी हरीश कुमार ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह गत 7 मई की रात को होटल पर खाना खाने के बाद अपने घर आ रहा था। जब वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को अपने घर से कुछ ही दूरी पर खड़ा करने के बाद घर के लिए चला, तो उसे लगा कि गाड़ी का लॉक खुला रह गया है।

वह चेक करने के लिए गाड़ी के पास पहुंचा तो वहां तीन-चार लोग खड़े हुए थे। इन लोगों ने उसे उसकी ही गाड़ी में डाल लिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट करते हुए मोबाइल फोन लूट लिया। उन्होंने यूपीआई का पिन नंबर पूछकर उसके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर कर लिए। उसकी जेब से 13 हजार रुपये भी निकाल लिए। इसके बाद आरोपी उसे शाहजाहपुर के पास एक सुनसान जगह पर छोडक़र उसकी गाड़ी, एटीएम व गाड़ी में मौजूद अन्य कागजात लेकर फरार हो गए।

पुलिस द्वारा इस संबंध में थाना कसौला में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई थी। इस मामले में आरोपी कर्मवीर उर्फ मोनू काफी दिन से फरार चल रहा था तथा पुलिस ने आरोपी कर्मवीर उर्फ मोनू पर पां हजार का इनाम भी रखा हुआ था।सीआईए धारूहेड़ा टीम में नियुक्त सहायक उप निरीक्षक चंद्रवीर ने अपनी टीम के साथ मामले संलिप्त आरोपी कर्मवीर उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

आरोपी के खिलाफ दर्ज है अन्य मामले

प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह सामने आया है कि आरोपी कर्मवीर उर्फ मोनू के खिलाफ पहले भी यूपी के जिला इटावा, गुरुग्राम, नारनौल व मांढण (राजस्थान) में एक्साइज एक्ट, लूट, मारपीट व हत्या के प्रयास के 6 मामले दर्ज हैं।

