Rewari News : सभी को साथ लेकर प्रदेश में कांग्रेस को प्रधान करेंगे मजबूती : राव नरेंद्र सिंह

कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का रेवाड़ी जिले में प्रथम आगमन पर अनेकों स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह गुरुवार को रेवाड़ी पहुंचे। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया। जिलेभर में अनेक स्थानों पर उनका ढोल-बाजे, पगड़ी और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया।इस दौरान राव नरेंद्र सिंह का बाईपास स्थित पोसवाल चौक तथा उसके बाद पूर्व मंत्री डा. एमएल रंगा के आवास के निकट पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने लड्डु बांटकर गाजे-बाजे के साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया।

नारनौल चौक पर उन्होंने पूर्व मंत्री डॉ.एम एल रंगा, कांग्रेस ग्रामीण के जिला अध्यक्ष सुभाष छावड़ी, एससी डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार और दिनेश राजेंद्र ठेकेदार सहित काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।इसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बावल विधानसभा के खोल खण्ड में कुण्ड बैरियर पर पहुंचे। जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर फूल मालाएं और विजय स्वरूप गदा भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि वह 6 तारीख को शपथ लेंगे और इसके बाद सभी पदाधिकारियों की बैठक लेकर सभी के सुझावनुसार आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि वह सभी को साथ लेकर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।

