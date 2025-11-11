Rewari News : फसल अवशेष प्रबन्धन स्कीम 2025-26 के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिए लाभार्थियों का चयन

डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निकाला गया दूसरा ड्रा

रेवाड़ी। कृषि एंव किसान कल्याण विभाग द्वारा राष्टï्रीय कृषि विकास योजना के घटक फसल अवशेष प्रबन्धन स्कीम 2025-26 के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आमन्त्रित किए गए आवेदनों का ड्रा के माध्यम से चयन किया गया।

डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में किसानों की उपस्थिति में जिला स्तरीय कार्यकारीणी कमेटी द्वारा मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में ऑनलाइन ड्रा निकाला गया। जिसमें 234 ऑनलाईन आवदेन करने वाले किसानों में से 85 किसानों का पहले ड्रा के माध्यम से चयन कर लिया गया था। बचे हुए शेष 149 किसानों का मंगलवार को दूसरा ड्रा निकाला गया जिसमें 44 किसानों का चयन किया गया।

किसानों का ट्रैक्टर माउन्टिड लोडर (बिना ट्रैक्टर), सैल्फ परोपेल्ड रीपर कम बाईन्डर, टै्रक्टर चालित टेडर मशीन, ट्रेलड टाईप चोपर/र्शेडर, माउन्टिड टाईप स्ट्रा चोपर/मल्चर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर, हाईड्रोलिक रिवर्सीबल एम बी प्लॉव, सुपर एसएमएस, टै्रक्टर माउन्टिड क्रॉप रीपर, सेल्फ प्रोप्लड क्रॉप रीपर, सरफेश सीडर, स्पेशल जीरो टील ड्रील, जीरो टील सीड कम फर्टीलाईजर ड्रील, शर्ब मास्टर/रोटरी शलेशर कृषि यन्त्रों के लिए चयन किया गया है। चयनित किसानों को इन कृषि यन्त्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।

सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि किसानों को दो किस्तों में दी जाएगी

उप-कृषि निदेशक जितेन्द्र अहलावत व सहायक कृषि अभियन्ता दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चयनित किसानों को चयनित किसान को विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध अपने मनपसन्द निर्माता/डीलर से मोल भाव करके 30 नवंबर तक अपने खाते से ऑनलाइन पेमेंट करते हुए कृषि यन्त्र खरीदना है व कृषि यन्त्र का बिल, ई-वे बिल व मशीन के साथ फोटो जीपीएस सहित 10 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड करवाना है। उन्होंने बताया कि सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि किसानों को दो किस्तों में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन किसानों का पहले ड्रा में चयन हुआ था, यदि वे किसान पहले यन्त्र नहीं खरीद पाए थे,वे भी अब ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित तिथि तक कृषि यन्त्र खरीद सकते है।

इस मौके पर उप-कृषि निदेशक जितेन्द्र अहलावत, कृषि विकास अधिकारी सुनील कुमार, कनिष्ठï अभियंता जोगेन्द्र पाल, कृषि विज्ञान केन्द्र रामपुरा से विश्वजीत सिंह, बागवानी विकास अधिकारी प्रवीण गोयल, नाबार्ड एजीएम जगदीश परिहार, एटीओ नरेश चौधरी, प्रगतिशील किसान आंनद कुमार सहित किसान मौजूद रहे।

