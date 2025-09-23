Rewari News : पत्थर से सिर कुचलकर तेल मील संचालक की हत्या

रात्रि को मील में ही सोते थे बखापुर निवासी 70 वर्षीय मृतक रोशनलाल

परिवारजनों ने हत्यारोपियों को पकडऩे के लिए तीन दिन का दिया अल्टीमेटम

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। जिले के गांव बखापुर में ऑयल मिल संचालक की ईट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। संचालक रात्रि को मिल पर ही सोते थे। सुबह जब वे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरु की तो उनका शव मिल में ही चारपाई पर पड़ा मिला। सूचना के बाद पहुंची कसौला थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिजनों ने इस मामले में जमकर रोष जताया तथा आरोपियों को पकडऩे के लिए तीन दिन का समय दिया है। यदि इस दौरान आरोपी नहीं पकड़े गए तो आंदोलन की चेतावनी भी दी।

जानकारी के अनुसार जिले के गांव बखापुर निवासी 70 वर्षीय रोश्रलाल तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। खेती के अलावा उनकी ऑयल मिल भी थी। रोशनलाल के कोई संतान नहीं थी।

बदमाश लूट के इरादे से मिल में घुसे तथा विरोध करने पर रोशनलाल पर हमला कर फरार हो गए

जिसके चलते उन्होंने अपने छोटे भाई बिल्लु के बेटे रतन को गोद लिया हुआ था। परिवारजनों के मुताबिक रोशनलाल रोजाना मिल पर ही सोने जाते थे। भोजन करने के बाद रात्रि को वे मिल सो गए थे। मंगलवार सुबह जब वे काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों मिल पर पहुंचे। जहां चारपाई पर वे खून से लथपथ पड़े हुए थे तथा उनके सिर पर पत्थर से चोट के निशान भी थे।

मामले की सूचना तुरंत कसौला थाना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस को मौके से एक ईट भी मिली है तथा मृतक का मोबाइल भी गायब मिला है। पुलिस ने आशंका जताई है कि यह हत्या लूट के इरादे से की गई है। बदमाश लूट के इरादे से मिल में घुसे तथा विरोध करने पर रोशनलाल पर हमला कर फरार हो गए।

रोशनलाल की मौत के बाद परिवारजनों में रोष फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस से उनकी काफी बहस भी हुई। परिजनों ने पुलिस व प्रशासन को तीन दिन का समय दिया है। उनका कहना है कि यदि तीन दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे आंदोलन की राह पकडऩे को मजबूर होंगे।इस संबंध में कसोला थाना प्रभारी शिवदर्शन के अ्रुसार मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। पुलिस ने अनेक साक्ष्य जुटाएं हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

