(Rewari News) रेवाड़ी। जिले के गांव बधराना में गत रात्रि चोर लाखों की नकदी व चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। शिकायत पर रामपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।गांव बधराना निवासी बाबूलाल के अनुसार गत रात्रि उनके घर में चोर घुस आए। चोरों ने घर में रखी संदूक से साढे तीन लाख रुपये, पांच चांदी के सिक्के व एक जोड़ी चांदी की पाजेब चोरी कर ली गई।

उन्होंने बताया कि रात्रि करीब डेढ बजे तक वे जाग रहे थे, उसके बाद वह सो गए। सुबह करीब पांच बजे वह उठ गए। चोरों ने इसी बीच चोरी को अंजाम दिया। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिंगर एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया।शिकायत के बाद रामपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल कर रही है ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके।