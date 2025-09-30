Rewari News : त्यौहारों को मद्देनजऱ रखते हुए सुरक्षा के किए पुख्ता इतंजाम : हेमेंद्र कुमार मीणा

पुलिस किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम

Rewari News(आज समाज नेटवर्क)रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में आगामी दुर्गानवमी, दशहरा व दीपावली त्यौहारों को देखते हुए पुलिस ने पूरे जिले में व्यापक और कड़े सुरक्षा प्रबंध लागू किए हैं। शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में मंदिरों, बाजारों, और भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि जनमानस का उत्सव शांति, स्वाभिमान और सौहार्दपूर्ण रूप से मनाया जा सके।

त्योहार के सीजन में बाजारों में भीड़ भाड़ रहती है और खरीदारी बढ़ती है। ऐसे में सजग और सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। पुलिस द्वारा समय समय पर ज्वैलर्स एसोसिएशन, मार्किट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन आदि के साथ बैठक करके, उन्हें आज–कल के हालातों को मध्यनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है। इसके अलावा सभी व्यापारियों को सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करने तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की भी हिदायत दी गई।

गश्त व्यवस्था सशक्त

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार शहर में पैदल व वाहन गश्त को और प्रभावी बनाया गया है। राइडर व ईआरवी वाहन सहित थाना व चौकी की अन्य गाङीया द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त भीङ-भाङ वाले क्षेत्रों व बाजारों लगातार में पैदल गस्त तथा सादे कपड़ों में पुरुष कर्मचारी व महिला कर्मचारी निरंतर मुस्तैद रहेंगे। उप मण्डल बावल व कोसली में भी इसी प्रकार के सुरक्षा इंतजाम किए गए है ।

सघन चेकिंग अभियान

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धर्मशाला, होटल-लॉज, ढाबे तथा संवेदनशील आवासीय/जत्थे क्षेत्रों पर निरंतर जांच-पड़ताल जारी रहेगी ताकी संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की तुरंत पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके ।

यातायात प्रबंधन

शहर व व्यस्त बाजारों में यातायात व्यवस्थित रखने हेतु पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस तैनात किए गए है जिससे आम नागरिक को असुविधा न हो

महिला सुरक्षा सर्वोपरि

बाजारों में त्योहारों के सीजन को देखते हुए महिला सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में महिला पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकी असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा सके तथा महिलाओं की हर जरूरत पर मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

सोशल मीडिया और साइबर निगरानी

समाज में अफवाह फैलाने वाले, तनाव पैदा करने वाले पोस्ट/ग्रुप्स पर साइबर सेल द्वारा सख्त निगरानी रखी जा रही है। जिससे शांति भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके ।

नागरिकों से अपील

पुलिस अधीक्षक ने सभी नागरिकों, श्रद्धालुओं तथा आयोजकों से अनुरोध किया है कि वे त्योहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाएं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाना, हेल्पलाइन नंबर 112 या कंट्रोल रूम पर देने की कृपा करें।

